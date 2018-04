Comprou o apê? Saiba como se mudar sem estresse

Personal organizer dá dicas de como transformar a mudança em uma oportunidade para novos hábitos

Uma mudança rápida e sem estresse. Parece algo inatingível sair de um imóvel para outro sem que o caos seja instaurado, mas, acredite, é possível. “A mudança é um pesadelo quando você não tem controle, não tem planejamento, quando você não sabe o que fazer. Com organização, fica mais fácil”, garante a personal organizer e psicóloga Ivana Portella.

Especialista em colocar ordem na bagunça alheia, Ivana acredita que o mais importante é a pessoa dividir as atribuições com a mudança em três etapas: antes, durante e depois. “Se seguir o roteiro, você não terá susto algum”, assegura a profissional, que hoje dá cursos, workshops e palestras pelo Brasil e exterior com a “Seja Personal Organizer”.

A personal organizer e psicóloga Ivana Portella deu dicas de como programar uma mudança (Foto: Divulgação)

E não adianta ter apego a coisas inúteis. Esse é o momento de se desfazer de tudo que não for necessário. Hora da limpeza geral. “Toda mudança é uma excelente oportunidade de criar novos hábitos. Que tal começar esse momento da vida com apenas o que lhe é necessário? Faça o descarte sem pena. Venda, doe!”, sugere Ivana. Com a ajuda da personal organizer, o CORREIO listou as principais dicas para sua mudança acontecer da forma mais harmônica possível.

Antes

Quando souber o dia da mudança, eleja um momento para dividir as pendências que precisa resolver em duas estapas: casa antiga e casa nova.

Casa nova

- Enumere quais as intervenções que precisarão ser feitas na nova moradia. Será necessária alguma obra? A rede elétrica está funcionando? Precisa comprar móveis?;

- Pesquise quais são as regras do novo local onde vai morar para não se surpreender no dia da mudança. É extremamente importante saber os horários permitidos para a entrada e para a saída da mudança no condomínio, assim como onde o caminhão irá parar para descargar as caixas. Será preciso pedir autorização à prefeitura pela utilização da via pública ou apenas sinalizar para a administração do condomínio?;

- Confira se suas assinaturas funcionam neste novo endereço, tais como internet, luz, água e telefone. Neste momento, aproveite para transferir o endereço de envio das cobranças e/ou contratar novos serviços;

- Contate uma empresa de mudança. Contratar uma empresa é muito mais vantagem na relação custo-benefício. É mais eficiente do que você embalar tudo e contratar alguém apenas para fazer o carregamento.

Casa antiga

- Faça uma avaliação do que realmente precisa ir para a casa nova e se desfaça de tudo que não for necessário. Importante não levar para a casa nova e só depois se desfazer, inclusive porque isso vai onerar a mudança. Quanto mais coisas, mais caro fica;

- Mela os móveis que pretende levar. Se desfaça caso não tenha espaço suficiente;

- Se o imóvel antigo for alugado, já deixe programada a limpeza e a pintura para entregar a chave ao proprietário sem pendências;

Durante

- Primeira coisa a fazer é pegar uma planta baixa do imóvel, algo simples, e eleger uma cor para cada cômodo. A partir disto, coloque em todas as caixas que saírem da mudança uma etiqueta com a cor indicativa. Essa é a dica mais valiosa, porque quanto chega a mudança, as caixas não ficam perdidas. Dá para fazer um cômodo por vez com a maior tranquilidade;

- Faça a “Caixa do primeiro dia”. Nela você coloca tudo que vai precisar para sobreviver no primeiro dia de mudança, como itens de higiene pessoal, utensílios básicos de cozinha e roupa para trabalhar;

- Alguém vai te ajudar na mudança? Se tiver criança ou animais de estimação, o ideal é que você tenha um ponto de apoio para poder ficar hospedado pelo menos no primeiro dia do caos;

- Comece a arrumação pelos cômodos que são mais utilizados. A dica é começar pela cozinha, que é o local que todos precisam de imediato. Em seguida, priorize o quarto da criança, caso tenha filho, e depois siga para os demais quartos. Por último, a sala. Mas é importante deixar minimamente ajeitada, com os móveis montados;

Depois

- Faça um lista de prioridades de arrumação para não atrapalhar a rotina e siga criteriosamente. As pessoas têm uma tendência a arrumar as coisas que mais gostam primeiro, mas nem sempre é a prioridade para o funcionamento da casa;

- Abra aos poucos as caixas de acordo com a sua capacidade de organização. Não deixe ainda mais caótico o ambiente da mudança.

