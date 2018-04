Comunidade de Vila Verde tem 181 casas reformadas por programa

Localidade de Mussurunga vai ganhar ainda posto de saúde, creche e praça

Dona Marlene Brito, 64, mora em uma casa de poucos cômodos na comunidade de Vila Verde, bairro de Mussurunga. Há 20 anos residindo no imóvel presenteado pelo filho, ela convivia com ratos e baratas na casa sem reboco.

Tudo começou a mudar no fim do ano passado, quando ela soube que sua casa seria contemplada pelo programa Morar Melhor. “Tô muito feliz. Isso aqui foi uma bênção de Deus. Agora não tem mais inseto”, comemora a idosa.

Além do reboco da área interna e externa da casa, ela ganhou da pintura total da casa onde ela vive com quatro filhos. Ambulante e única pessoa a trabalhar em casa, Marlene se vira como pode para alimentar a família. Quando o dinheiro não dá, ela cata restos de comida na feira. Imagine juntar dinheiro para fazer reforma.

É para pessoas como Dona Marlene que o Morar Melhor foi pensado. O programa que reformou 181 casas na Vila Verde e mais de 14 mil por toda a capital faz reformas de até 5 mil reais em casas localizadas em bairros onde há maior concentração de casas sem revestimento, pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, maior densidade populacional, entre outros critérios.

“A gente sabe que muitas famílias não têm condições de economizar para fazer uma reforma. Quantas me param na rua me pedindo ajuda para conseguir um bloco, telha?”, contou o prefeito ACM Neto, explicando algumas das razões pela quais decidiu implantar o programa. “O que me deixa mais feliz é que a gente sabe que está realizando um sonho”, disse o gestor, com um sorriso no rosto.

Bolsa Família

Outra família que não tem condições de juntar dinheiro para melhorar as condições da casa é a da cozinheira Lívia dos Santos, 33. Desde que engravidou da filha mais nova, a pequena Aruna, 9 meses, ela está desempregada. “Eu vivo de bolsa família”, disse a mulher, que vive na casa com 4 filhos.

O imóvel em que mora foi cedido pelo irmão, Jurandir dos Santos, 40 anos. Ele comprou a casa há mais de 20 anos, mas como foi morar em outra residência na mesma comunidade, emprestou o lugar para a irmã morar há três anos.

“A porta estava aqui em tempo de cair. Não tinha mais tranca, a fechadura estava quebrada, tava escorada por um pedaço de madeira. Não tinha segurança alguma, eu vivia com medo de alguém entrar”, contou a mulher à reportagem do CORREIO. Além de porta nova, ela ganhou reboco das áreas interna e externa, pintura e uma pia para o banheiro.

“Isso aqui melhorou muito, foi uma verdadeira benção”, disse Jurandir sobre a reforma. “Fiquei bastante emocionada quando soube que minha casa seria reformada. E ficou tudo muito bonito, bem melhor”, conta orgulhosa a cozinheira e chefe de família.

Em breve, após casas reformadas, a comunidade de Vila Verde vai ganhar ainda mais contribuições para a melhoria da qualidade de vida de seus moradores. Está em construção uma Unidade de Saúde da Família (USF) e em fase de projeto a implantação de uma creche escola de tempo integral.

Nesta quinta-feira (12), ACM Neto ainda anunciou que autorizou a construção de uma praça para a comunidade, com direito a equipamentos infantis e de ginástica, mesa de botão e de pingue pongue, além de iluminação de LED e paisagismo.

Reformas

Só neste ano, as obras da segunda etapa do Morar Melhor foram autorizadas em nove bairros, beneficiando centenas de famílias em Alto de Coutos, Castelo Branco, Ribeira, Sete de Abril, Boa Vista de São Caetano, Cosme de Farias, Fazenda Coutos III, Arenoso e Itinga.

Desde sua implantação em 2015, o Morar Melhor já reformou, através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), cerca de 14 mil residências em mais de 50 bairros em Salvador. São serviços de pintura e reboco, troca de esquadrias, substituição de vasos sanitários e pias, recuperação ou troca de telhado, realizado a escolha do morador, em parceria com a equipe técnica da Prefeitura.

Outros programas habitacionais da Prefeitura foram ainda mais longe. Através do Programa Minha Casa Minha Vida, já foram entregues 12.169 unidades habitacionais e pelo Casa Legal 33.744 títulos de posse de terra foram entregues por toda Salvador.