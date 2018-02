Comunidade em Fazenda Cassange ganha escola de educação infantil

Foram disponibilizadas 260 vagas para crianças entre 2 e 6 anos

Teve confete e serpentina, mas não foi para comemorar a chegada do Carnaval, e sim a inauguração de mais uma escola de educação infantil em Salvador. A comunidade de Coração de Maria, na Fazenda Cassange, ganhou na tarde desta quarta-feira (7) uma escola com 260 vagas e 13 salas de aula.

Escola foi prometida durante a inauguração do Residencial Coração de Maria, há 2 anos (Foto: Divulgação/Secom PMS)

A Escola Municipal Coração de Maria tinha sido uma promessa feita há dois anos, quando da inauguração do residencial de mesmo nome. Com 1,8 mil unidades habitacionais e mais de 7 mil moradores, o condomínio faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida e atende a famílias de baixa renda. “As pessoas tinham medo de vir até aqui porque não tinha nem educação e saúde, nem linha de ônibus”, apontou o prefeito.

A unidade de ensino fica bem em frente ao residencial e é fundamental para que mães de crianças da comunidade estejam tranquilas para procurar trabalho e aumentar a renda da família, sabendo que seus filhos estão bem cuidados.

A avó da pequena Aila, 3 anos, sentiu a diferença que é ter uma escola perto de casa. A menina cursava a educação infantil no Nordeste de Amaralina e todo dia as duas passavam uma hora e meia no trânsito para que a criança pudesse estudar.

“É ótimo ter essa escola aqui. Agora eu tenho mais tempo para fazer minhas coisas, cuidar da casa. Fora que eu economizo bem mais”, conta a dona de casa Maria Aura da Cruz.

Com cinco filhos, a também dona de casa Ana Paula Oliveira estava esperando por espaço na creche para buscar uma vaga de diarista ou auxiliar de serviços gerais. “A escola aqui foi maravilhoso. Procurar emprego com duas crianças em casa é difícil”. Na unidade estuda apenas a sua filha Ana Grazielle, de 2 anos. Ela espera agora o mais novo, Artur, de apenas 8 meses, ter idade suficiente para ser matriculado.

Crianças de dois e três anos serão acolhidas em turno integral (Foto: Divulgação/Secom PMS)

A escola acolhe crianças de 2 a 6 anos. São 100 vagas para ensino integral para atender estudantes dos grupos 2 e 3. As outras 160 são para alunos dos grupos 4 e 5, em grupo parcial. A estrutura tem cozinha, área de serviço, lavanderia, seis sanitários, pátio coberto, solário e playground. O investimento total foi de R$ 2,2 milhões.

"Em 2018, fico especialmente feliz em ver todos os mais de 140 mil alunos começando um ano letivo nota dez. O trabalho realizado pela gestão deve deixar legados a serem comemorados no futuro. Sementes que vão fazer com que Salvador se torne uma cidade mais igual e com menos pobreza", comentou ACM Neto.

Balanço

Ainda conforme o prefeito, para tornar os avanços na educação infantil possíveis, nos últimos seis anos, tem sido “um esforço extraordinário". "Mais que dobramos as vagas de educação infantil”, afirmou. Segundo ele, o crescimento foi de mais de 130% na oferta de vagas na educação infantil, que passaram de 17,3 mil em 2012 para cerca de 40 mil em 2018.

Desde 2013, 24 creches e pré-escolas municipais foram construídas, seis reconstruídas, e 20 reformadas. Em se tratando de escolas em geral foram 30 unidades construídas, 33 reconstruídas e 164 reformadas. Até o fim do ano é possível que o número de vagas oferecidas na rede municipal cresça ainda mais.

“Estou montando um projeto com minha equipe técnica que permitiria ampliar essa oferta com maior velocidade ainda sem necessariamente construir novas escolas”, anunciou Neto, sem contar sobre detalhes.

Melhorias

Durante a inauguração, ACM Neto destacou também outras melhorias que serão destinadas à comunidade de Coração de Maria, Fazenda Cassange e Nova Esperança.

Bem ao fundo da escola está sendo construída uma Unidade de Saúde da Família, que deve ser inaugurada ainda este ano.

Duzentas famílias da região estão sendo cadastradas para terem as residências reformadas através do programa Morar Melhor e a Prefeitura está estudando a realização de obras viárias na Ladeira do Paiva que que melhorem a conexão do bairro com a Estação Mussurunga.