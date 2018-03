Concorrida padaria artesanal abrirá duas novas unidades em Salvador

Por Giuliana Mancini

Aberta desde 2013, a Belo Rústico terá sua primeira loja em um grande centro de consumo, o Shopping Barra. E mais: também inaugurará uma nova unidade, maior, em uma casa ao lado da fábrica, na Pituba.

(Foto: Ricardo Prado/Divulgação)

“Como padaria artesanal, elas terão, por exemplo, misto quente e pão com ovo, dará para comprar manteiga, queijo, azeite, embutidos, geleias, chutney... E, obviamente, muitos pães e salgados diferenciados”, conta o chef australiano Richard James.

As unidades terão pães e salgados diferenciados

(Foto: Ricardo Prado/Divulgação)

“Para reforçar que é uma padaria mais saudável - não tem nada artificial, é 100% de fermentação natural, sem melhorador de pão -, vamos botar sucos, vitaminas e saladas. Você pode escolher seu folheado ou sanduíche com a salada do dia”, adianta.

Os pães são feitos com 100% de fermentação natural

(Foto: Ricardo Prado/Divulgação)

Os dois novos espaços têm projeto arquitetônico assinado por José Marcelino, com cerca de 50 lugares para sentar. A previsão é que a loja da Pituba seja inaugurada em meados de abril, enquanto a do Barra abra a partir da terceira semana de maio.

A loja da Pituba deve ser a primeira a ser inaugurada, em abril

(Foto: Ricardo Prado/Divulgação)

Em tempo: a Belo Rústico é a fornecedora oficial de pães para várias hamburguerias de Salvador. Entre elas, a Bravo Burger & Beer, eleita a melhor do Brasil no Melhores do Ano Prazeres da Mesa 2017.