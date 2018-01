Concurso da Câmara de Salvador tem mais de 700 inscritos por vaga

No total, há 44.362 inscritos. Salário chega a R$ 5,7 mil

O concurso para a Câmara Municipal de Salvador registrou número recorde de candidatos: 44.362. Em número de inscritos, este já é o maior concurso realizado pela instituição. Considerando-se o número de vagas, em geral, a concorrência é de 739 pessoas por vaga. As inscrições terminaram na última quarta (10) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela elaboração, organização e execução das etapas do processo seletivo.

O presidente da Câmara, vereador Leo Prates (DEM), comemorou “a quantidade recorde” de inscritos no certame. “Estamos muito felizes com o sucesso do nosso concurso. Procuramos estar atentos a todos os detalhes para conseguirmos fazer a seleção dos melhores servidores para este Legislativo e para a cidade do Salvador”, afirmou.

Prates destacou, ainda, o ineditismo na reserva de 30% das vagas para negros em concursos públicos de Salvador e o “diálogo constante e aberto” com o Tribunal de Contas dos Municípios na elaboração do processo seletivo. “Estamos atendendo à recomendação do TCM, reduzindo a desproporção entre servidores efetivos e comissionados existente na Câmara”, completou.

Vagas

O Ensino Médio é requisito para o cargo de assistente legislativo municipal (25 postos) e auxiliar em saúde bucal (1), emprego que também cobra curso profissionalizante. Ambas as carreiras contam com vencimentos de R$ 4.575,44.

Em nível superior, há oportunidades no Concurso da Câmara de Salvador para analista nas áreas de gestão de pessoas [4 + Cadastro de Reserva (CR)], Licitação, Contratos e Convênios [2], Administrativo [1 + CR], Financeiro [2], Legislativo [4 + CR], Tramitação [5], Taquigrafia [5], Controladoria [1], Gabinete da Presidência [2], Mesa Diretora [1], Cerimonial [1] e Tecnologia da Informação [1]; e para especialistas nas funções de advogado legislativo [2], arquiteto [1], engenheiro civil [CR], assistente social [1] e odontólogo (1). A remuneração inicial é de R$ 5.751,35.

Os vencimentos informados incluem o salário-base e a gratificação por avanço de competência. Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-educação e auxílio-saúde.