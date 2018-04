Concurso da Polícia Civil: cartão de informativo deve ser entregue até quinta

Veja o que fazer caso o documento com o local da prova não chegue dentro do prazo. Início das provas está marcado para as 8 horas da manhã de domingo (22/4)

As provas discursivas e objetivas do concurso da Poícia Civil da Bahia acontecem no domingo (22/4). Segundo a banca organizadora do certame - a Vunesp -, o cartão informativo, que confirma a inscrição e indica o local e a hora onde ele fará as provas, já está sendo entregues pelos Correios.Caso o documento não chegue até a quinta-feira, o candidato deve entrar em contato com o Disque Vunesp pelo telefone (11) 3874-6300. O canal fica disponível de segunda a sábado (exceto feriados), das 8 horas às 20 horas (horário de Brasília/DF).

Outra opção para consultar o local das provas é o site vunesp.com.br. A organizadora recomenda que o candidato tenha o cartão informativo em mãos na hora da prova, pois ele contém os dados necessário para uma localização mais rápida e ajuda ao pessoal encaregado de dar apoio ao concurso prestar informações e esclarecimentos de maneira mais célere.

Para consultar no site vunesp.com.br o endereço do local da prova, o candidato deve se atentar para as orientações abaixo:

Clicar em concursos em andamento

Localizar CONCURSO PÚBLICO : DELEGADO DE POLÍCIA, INVESTIGADOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA (https://www.vunesp.com.br/SAEB1704)

Clicar em locais de provas

Digitar o nome e/ou CPF e o código de segurança, onde aparecerá o nome do candidato, local das provas e os horários.

Documentos

Além do cartão informativo, a Vunesp exige que o candidato leve para o local das provas um documento de identificação com foto, que pode ser RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Qualquer que seja o documento, ele deve estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

A organizadora alerta que não serão aceitos como documentos de identidade certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade e carteira de identidade com foto de criança.

Outro alerta da Vunesp é o de que os candidatos poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal no dia da realização das provas. Será excluído do concurso o candidato que estiver utilizando ou portando em seu bolso, mochila aparelhos eletrônicos como telefone celular, notebook, tablets, smartphones e similares ou protetores auriculares e fones de ouvido.

mais de 48 mil pessoas se inscreveram para fazer o Concurso da Polícia Civil da Bahia. O certame oferece um total de 1 mil vagas, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães. A remuneração inicial para os delegados de polícia, regime de trabalho de 40 horas semanais, é de R$ 11.389,96. Já os investigadores e escrivães de polícia terão remuneração inicial de R$ 3.915,85, no regime de 40 horas semanais. As inscrições se encerraarm em 9 de março. A validade do concurso é de dois anos.

A seleção é comosta por sete etapas: prova bjetiva; prova discursiva; exame biomédico; teste de aptidão física; exame psicotécnico; prova de títulos (única etapa só classificatória); e investigação social e de conduta pessoal. No domingo, ocorre a primeira etapa, as provas discursiva e objetiva. Os portões vão abrir às 8 horas e fechar as 9. As provas terão duração de 5 horas e decorridas 4 horas e 30 minutos de seu início, o candidato poderá levar o rascunho do gabarito.





