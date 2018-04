Concurso da Polícia Federal para preenchimento de 500 vagas é confirmado

Previsão de realização é até o segundo semestre; processo de liberação de verbas ainda precisa ser definido

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) e a direção-geral da Polícia Federal (PF) confirmaram a realização do concurso da Polícia Federal que vai oferecer 500 vagas. A realização está prevista para ocorrer até o segundo semestre deste ano.

Agora, a realização do certame depende apenas o término do trâmite do processo de liberação de verbas, que tramita no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), que está em análise na Divisão de Concursos do MPDG, desde o último dia 3 de abril.

A informação já havia sido confirmada pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em fevereiro. Das 500 vagas, 180 serão para o cargo de agente, 150 para delegado, 80 para escrivão, 60 para perito e 30 para papiloscopista.

Segundo Jungmann, o orçamento da pasta para 2018 será de R$ 2,7 bilhões e não haverá contingenciamento das verbas do órgão, conforme ficou decidido após reunião com o Ministério do Planejamento.

A liberação para o novo concurso da PF está relacionada ao principal objetivo do novo ministério, criado por Medida Provisória em 27 de fevereiro. No entendimento do governo, a pasta será responsável por coordenar e promover o combate à criminalidade em parceria com os Estados.

Jungmann responde pelo comando da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (que também teve concurso autorizado para 500 vagas), Força Nacional e pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), antes vinculados ao Ministério da Justiça.