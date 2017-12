Concurso de Deusa do Ébano 2018 terá candidata norte-americana

Shereland Oneal, de 35 anos, da Pensilvânia (EUA), vem para o Brasil disputar o título com mais 15 finalistas

Foi dada a largada para a eleição da Deusa do Ébano 2018 do bloco afro Ilê Aiyê. Entre 116 inscritas, foram selecionadas 16 finalistas para a Noite da Beleza Negra (veja quem são abaixo). Escolhidas após uma seleção que aconteceu na sede da entidade, na Senzada do Barro Preto, uma novidade este ano chamou atenção: a participação, pela primeira vez, de uma candidata norte-americana. Shereland Oneal, de 35 anos, mora na Pensilvânia (EUA) e vem para o Brasil batalhar pelo título.

"A primeira vez que vi uma Beleza Negra Queen, chorei. Ela era forte, alta, elegante, graciosa, e eu me vi nela. Eu chorei porque sua beleza era o mesmo tipo de beleza que eu tenho. Foi um alívio vê-la sendo celebrada por esses traços. Por muitas décadas nos Estados Unidos, não fui considerada bonita. Eu era estranha. Achavam minha pele era muito escura. Meus braços e pernas eram muito grandes", declarou Shereland para a produção do concurso.

Shereland Oneal, candidata da Pensilvânia

A vencedora da 39ª Noite da Beleza Negra assumirá o posto no dia 20 de janeiro (sábado), quando a esperada festa acontece na Senzala do Barro Preto, inspirada pelo tema do Carnaval 2018: “Mandela. A Azânia celebra o centenário de seu Madiba”. Com as pompas e surpresas que sempre marcam a cerimônia, a Noite da Beleza Negra terá como anfitriã a Band'Aiyê, além de muitos convidados.

A Deusa do Ébano, considerada Rainha do Ilê Aiyê, desfila com destaque durante todo o Carnaval, representa a entidade em eventos sociais e integra sua comitiva em viagens e turnês, dentro e fora do Brasil. Atualmente, o cargo está sendo ocupado pela professora de dança Gisele Soares.

