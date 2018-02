Concurso de Fantasia LGBT transforma Praça Municipal em passarela durante o Carnaval

Cerca de 30 competidores concorrem ao título nas categorias Luxo e Originalidade

Fantasias bem luxuosas, cheia de exuberância, criatividade e muita purpurina. Pelo 21º ano consecutivo Concurso de Fantasia LGBT do Carnaval de Salvador, promovido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) encehou o carnaval de mais glamour. Cerca de 30 competidores pararticiparam na noite desta segunda-feira (12) do evento que aconteceu na Praça Municipal.

“Neste ano tivemos acréscimos. O evento ganhou mais cinco horas de atividades, totalizando oito horas, o que é muito bacana. Eu vi aqui na praça as pessoas dançando. A gente não tem show individual, só coletivo. No próximo ano, eu espero que a gente faça dois dias, ou o Carnaval inteiro. Seria maravilhoso poder ocupar a Praça Castro Alves”, disse o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira.

Todos os anos, são disputadas premiações nas categorias Luxo e Originalidade. Uma das concorrentes ao título, Sandra Farias, natural de Pernambuco, tenta ser pentacampeã neste ano. “Desde 2001 que desfilo aqui. Quando voltou a Categoria Luxo, ate ano passado, eu fiquei sempre em primeiro”, diz.

Ela ainda revela sua preparação para a disputa. “Faço uma pesquisa, vejo material, compro, chamo minha equipe, cada um vai fazendo sua parte e vai montando. Minha cabeça é fundamental, mas pego todos os detalhes deles e vou complementando”, acrescenta.