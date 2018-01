Concurso dos Correios: organizadora divulga resultado

por Lucy Barreto

Já está disponível o resultado da prova objetiva e gabarito definitivo do concurso dos Correios para as áreas de Segurança e Medicina do Trabalho. A próxima etapa será a convocação dos candidatos que se autodeclararam negros para o procedimento de verificação da veracidade da declaração. As informações podem ser conferidas no site dos Correios (www2.correios.com.br) ou da organizadora do concurso (www.iades.com.br). Os candidatos aprovados em todas as fases da seleção serão chamados a assinar o contrato individual de trabalho.

Curso gratuito

O Ponto de Cultura Esperança está com inscrições abertas para curso de fotografia gratuito para jovens a partir dos 16 anos, nos dias 13, 20 e 27 de janeiro, das 09h às 11h, na sede do Ponto que fica na Igreja Batista Esperança, na rua Marquez de Queluz, 22, Pituaçu. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 3019-8138 ou no endereço. As vagas são limitadas.