Concurso Polícia Civil: segure a ansiedade

O CORREIO traz dicas de psicólogos para conter a ansiedade a 4 dias da realização das provas

A quatro dias das provas da primeira etapa do concurso da Polícia Civil, que reúne 48 mil candidatos concorrendo a mil vagas, o CORREIO traz algumas dicas para que os participantes consigam controlar a ansiedade pré-exame. Todos sabem, a ansiedade e o nervosismo podem prejudicar anos de estudos. Muitos concurseiros, inclusive, não enxergam que a parte emocional também deve ser alvo de preparação para as provas. E é neste momento - na reta final de preparação - que a ansiedade mais cresce.

A psicóloga Marileide Oliveira explica que nem sempre é possível conter a ansiedade, mas há meios para amenizá-la. “A respiração e o enfrentamento do sentimento são fatores fundamentais neste processo”, diz. Para ela, os candidatos devem canalizar toda atenção para si mesmo e tentar esquecer a concorrência. Além disso, devido à ansiedade diante da iminência de um concurso, a falta de apetite em algumas pessoas é comum, enquanto outras comem demais. “O ideal é que você coma alimentos que saciem. Ou seja, comidas leves que produzam bem-estar”, explica.

Segundo o psicólogo clínico Claudio Seal é cientificamente recomendado que o controle emocional ocorre de maneira prévia. “Assim como os candidatos se preparam meses e até anos estudando para um concurso, a parte emocional deve ser trabalhada da mesma maneira”, observa.

Confira dicas:

Esvazie a mente

Procure se concentrar na sua respiração e nas sensações que são produzidas a partir dela. Assim, com o passar do tempo a tendência é ter um controle emocional maior.

Atenção plena

Realize atividades cotidianas com concentração, sem pensar nas preocupações do dia-a-dia. Por exemplo, ao tomar banho, concentre-se na água caindo, no cheiro do sabonete.

Exercício Físico

A atividade física regular é uma forte aliada para a redução do estresse. Prepara o corpo para os efeitos nocivos deste sentimento, fazendo com que ele surja de maneira mais leve e controlada.

Higiene do Sono

Baixe a luz, desligue o computador, evite assistir televisão nas horas precedentes ao horário de dormir. Leia um livro, de preferência. Essa tática ajuda a baixar a tensão e você entrará em um estado de sono de maior qualidade rapidamente.