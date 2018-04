Concursos na área de saúde somam 2 mil vagas em todo país

Na Bahia são pelo menos 141 vagas para nível técnico e superior com inscrições até o dia 15 de abril

Mais de 28 mil vagas estão abertas em concursos públicos em todo o Brasil. Dessas, 2.493 são para profissionais de saúde, com oportunidades para níveis técnico e superior. Somente no certame da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) são 1.196 vagas para preenchimento de cargos em 35 hospitais universitários federais e na sede da estatal.

Os salários chegam a R$ 8.209,48. Interessados devem se inscrever até 10 de abril no www.cespe.unb.br. A taxa vai de R$ 76 a R$ 252. Um diferencial do certame é que o candidato pode escolher até três opções de lotação.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) abriu inscrição para 416 vagas, além de cadastro reserva, até 30 de abril. Para participar, basta se inscrever pelo www.iades.com.br e pagar a taxa, entre R$ 50 - para nível técnico - e R$ 120 para médico. A remuneraçao prevista é de até R$ 6.110.

A prefeitura de São Paulo divulgou edital com oferta de 85 postos de nível superior para o Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). Os salários chegam a R$ 7.000. A inscrição, que deve ser feita até 4 de maio em www.nossorumo.org.br, é de R$ 41,50.

Preparação

O professor de Português e Redação para concurso Alisson Vilaça informa que geralmente a organizadora das seleções de saúde é a Cebraspe, antiga Cespe, uma das mais temidas pelos concurseiros por adotar um método de avaliação em que uma questão errada anula uma correta. “Além disso, eles trabalham a possibilidade do aluno não responder alguma questão. Algo do tipo ‘só responda se tiver certeza’”, diz.

Ao analisar os conteúdos cobrados pela banca, Vilaça explica que os temas são vastos. “Não existe nada que não possa ser cobrado por ela”. O professor ainda alerta para as pegadinhas. “Nas questões afirmativas, a organizadora coloca grande parte da questão correta e mescla com alguma informação ou palavra incorreta. Precipitados e desatentos acabam errando”.

Bahia

Das mais de 2 mil vagas para a área de saúde, pelo menos 141 estão na Bahia. Os candidatos devem ficar atentos, pois as inscrições vão até 15 de abril. O Concurso Público Interfederativo de Saúde Reconvale oferta 57 vagas, além de cadastro reserva, para preenchimento do quadro pessoal da Policlínica da Região de Saúde Reconvale, de Santo Antônio de Jesus. As remunerações variam de R$ 2 mil a R$ 4.388,32. Para participar, o candidato deve se inscrever no site www.fundacaocefetbahia.org.br até 15 de abril. A taxa é de R$ 45 para nível médio e R$ 60 para superior.

Outras oportunidades são oferecidas pelo concurso do Consórcio Público Interfederativo de Saúde de Feira de Santana, que oferece 47 vagas também para níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.188,13 para cargos de nível médio e R$ 4.388,32 para os de superior. As inscrições, com taxas que também variam de R$ 45 a R$ 60, são realizadas através do site www.fundacaocefetbahia.org.br.





*Sob supervisão do editor Flávio Oliveira





Confira mais vagas no Brasil