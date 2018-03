Concursos oferecem mais de 26 mil vagas em todo Brasil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e somam 312 chances na Bahia; salários chegam a R$ 20.353,06; veja a lista

Os concurseiros têm, pelo menos, 26.355 oportunidades espalhadas por todo país para quem quer ingressar no serviço público. As vagas são para cargos de todos os níveis de escolaridade (médio, técnico e superio), e para as esferas municipais, estaduais, distrital e federal.

O destaque - pelo número de vagas - vai para o certame daPrefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte. Lá, são 1.647 vagas para nível médio e superior com salários que chegam a R$ 4.601,17. Os interessados devem se inscrever até o dia 09 de abril pelo site comperve.ufrn.br. A taxa varia entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

Na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) são 661 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A depender do cargo, o candidato selecionado pode receber uma remuneração mensal de até R$ 7.964,50. Os interessados devem se inscrever no site concursosfcc.com.br até o dia 26 de março. As taxas variam entre R$ 50,00 e R$ 70,00.

No Distrito Federal, o Conselho Regional de Medicina oferece 200 vagas para quem tem ensino médio ou superior. As inscrições vão até o dia 22 de março através do site quadrix.org.br, com taxa que varia de R$ 45,00 a R$ 68,00.

Já no Rio Grande do Sul, o certame da Polícia Civil está com inscrições abertas até o dia 27 de março para o preenchimento de 100 vagas que exigem do candidato ensino superior. O salário atrai, pois quem conseguir ser selecionado pode receber uma remuneração mensal de R$ 20.353,06. As inscrições podem ser realizadas pelo site da organizadora fundatec.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 187,77.

Para o professor de direito penal e processual penal Osmar Palma, este concurso é uma outra boa oportunidade para aqueles candidatos que já estão estudando para o concurso da Polícia Civil da Bahia, com provas marcadas para o dia 22 de abril.

Forças Armadas oferecem 2 mil oportunidades

Para o jovem que sonha seguir carreira militar, a Marinha e a Aeronáutica oferecem, juntas, 2.349 oportunidades. No Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais são 1.300 vagas para nível médio. A inscrição é até o dia 30 de março pelo site mar.mil.br/cgcfn. A taxa é de R$ 30,00.

Há também 36 oportunidades para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de abril e é realizada pelo site mar.mil.br/cgcfn, com taxa é de R$ 60,00.

Já no Colégio Naval são 190 vagas. As inscrições seguem até o dia 20 de abril pelo site ensino.mar.mil.br com taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.

No Comando da Aeronáutica são 823 vagas, sendo 802 delas para técnicos e 21 para controlador de voo. A inscrição vai até o dia 23 de março pelo site www4.fab.mil.br. O valor da inscrição não foi informado.

Os valores das remunerações oferecidas pelos certames também não foram informados.

Vagas na Bahia

Os baianos que sonham em ter mais segurança no emprego - especialmente para escapar do cenário instável proveniente da atual fase de crise econômica instalada no Brasil - têm 312 oportunidades de ingressar na carreira pública sem precisar sair do estado. Na Câmara Municipal de Feira de Santana, por exemplo, são 37 vagas para nível médio e nível superior.

Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de abril pelo site ibfc.org.br, com taxas que variam entre R$ 44, para quem tem nível médio, e R$ 74 para aqueles que vão disputar vagas de nível superior. A remuneração chega a R$ 2.640,63.

Ainda em Feira de Santana, o Consórcio Público Interfederativo de Saúde oferece 47 vagas também para níveis médio e superior. Os salários oferecidos pelo certame variam entre R$ 1.188,13 para cargos de nível médio e R$ 4.388,32 para os de superior. As inscrições para este concurso vão até o dia 15 de abril através do site fundacaocefetbahia.org.br. A taxa varia entre R$ 45,00 para cargos de nível médio e R$ 60,00 para aqueles candidatos que vão concorrer vaga de ensino superior.

Outras 47 vagas para os dois níveis de escolaridade são oferecidas pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde Reconvale. As inscrições seguem até o dia 15 de abril no site fundacaocefetbahia.org.br. As taxas variam entre R$ 45,00 para nível médio e R$ 60,00 para nível superior. Os salários chegam a R$ 4.388,32.

Professor

Há vagas também para professores universitários no estado. Na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) são 62 oportunidades para nível superior, com salários de até R$ 9.710,13. As inscrições vão até 20 março pelo site csa.uefs.br. A taxa é de R$ 220,00.

Na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) são 36 vagas efetivas que exigem do candidato nível superior. Os interessados devem realizar inscrição até o dia 02 de abril através do site uesc.br. O valor da taxa é de R$ 150,00. Para aqueles que conseguirem êxito no certame, a remuneração mensal atinge o valor de R$ 6.412,72.

Já no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) as inscrições vão até esta segunda-feira (19).

Quem tiver interesse em participar do certame tem que realizar a inscrição pelo site portal.ifba.edu.br. A taxa é de R$ 70,00. São 4 vagas para o cargo de professor substituto, que também exige ensino superior. A remuneração neste caso pode chegar a R$ 3.527,89.

Para o coach e mentoring em concursos, Roberto David, existem dois pontos elementares. "Com tantas oportunidades, em diversas áreas, é impossível o candidato se dedicar para todas ao mesmo tempo. Ao invés disso, ele precisa saber para qual tipo de concurso deve focar. Outro aspecto é conhecer a banca organizadora do concurso. Deste modo, o candidato vai saber como os assuntos serão cobrados. Geralmente os assuntos são os mesmos, mas a forma de abordagem é muito diferente", conclui.