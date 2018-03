Conexão Bahia presta homenagem a Salvador

Uma série de matérias especiais mostram o jeito singular do soteropolitano

Nessa edição, o Conexão Bahia homenageia Salvador pelo aniversário de 469 anos, com um especial que aborda projetos desenvolvidos por soteropolitanos que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade social, resgatando no outro o sentimento de pertencimento pelo local onde vive, além de disseminar a cultura em espaços públicos. Em diferentes cartões-postais da Barra e do Centro Histórico, os apresentadores Renata Menezes e Aldri Anunciação contam curiosidades que datam da época do descobrimento.

A repórter Briza Menezes mostra o jeito singular do soteropolitano de se orientar pela cidade, substituindo os nomes originais das ruas por outras referências, como a “Rua das Gordinhas” (originalmente, a Adhemar de Barros), que foi batizada pelo povo com esse nome por conta das esculturas em bronze que estão no local. Quem fala sobre o assunto é o arquiteto e urbanista Manoel Nascimento.No Hiperlink, o doutor em urbanismo Pablo Florentino fala sobre mobilidade urbana. O especialista reitera que está cada vez mais difícil se locomover nos grandes centros urbanos e dá dicas de como as pessoas podem ajudar a desafogar o trânsito e melhorar a acessibilidade. No Jardim Botânico de Salvador, no bairro de São Marcos, Aldri conversa com Renato Cunha, coordenador executivo do Grupo Ambientalista da Bahia(Gambá), que ressalta a importância do verde em lugares distintos da cidade, como em praças e avenidas.No quadro Vumbora, no Bairro da Paz, é apresentada uma oficina de confecção do xequerê, instrumento de percussão de origem africana. Eles também conhecem a Banda Sinfônica da Paz, uma orquestra formada por jovens da comunidade. Renata Menezes faz um passeio na capital baiana, na companhia do pesquisador Ednilson Andrade, para falar de onde vem a tradição das comidas de rua, típica de Salvador. Nas ruas, a dupla experimenta mingau e suco.

SERVIÇO

TV Bahia. Amanhã(31),8h.