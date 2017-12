Confira: 3 looks de Ano-Novo até R$ 155 em lojas de departamento

Se inspire com esse looks para as festas de Réveillon garimpados em lojas de departamento custando até R$ 155 cada

Fazer bonito pagando pouco é o lema deste editorial, para entrar o ano com o pé direito e sem pesar o bolso. Os looks trazem as referências clássicas do Réveillon, branco e brilho, e atendem desde aquelas que vão para uma celebração à beira-mar até as que planejam uma virada mais suntuosa, com direito a festinha requintada. O garimpo todo foi feito em lojas de departamento e o preço final de cada look não passa de R$ 155. Ainda não resolveu seu visu da virada? Corre atrás das inspirações que dá tempo!

Riachuelo - R$ 147,60

Fotos: Renato Santana/Divulgação

É fashionista e não dispensa uma cor para dar aquela levantada no visu? Que tal apostar em um top cropped amarelo que, além de vibrante, atrairia dinheiro, segundo os supersticiosos? O modelito custa R$ 29,90 e acende qualquer produção. O shortinho de paêtes é peça certeira para aquelas que adoram um brilho e querem sofisticar o look. Esse lançamento da Riachuelo na cor prata sai por R$ 89,90. Visual quase pronto para a festa e chega a hora dos acessórios. Brincão de acrílico em forma de concha no valor de R$ 14,90 e colar colorido na sessão de promoção por R$ 12,90. Que venha 2018!

Renner - R$ 155,70

Branco e prata! Dupla perfeita para quem quer seguir a tradição na hora de virar o ano. Se o intuito é pular as sete ondinhas e dar um mergulho no mar, vamos pensar em um visu fresh e bem confortável. O body branco de R$ 35,90 é peça-chave na produção, mas quem quiser substituir por um maiô no mesmo tom pode seguir a dica. Shortinho prateado traz conforto - esse custa R$ 79,90. O acessório é o item bapho pensado para dar aquele up no look. Esse, feito em silicone com glitter, é perfeito para quem quer se molhar sem preocupação. Ele sai por R$ 39,90. O visual foi todo trabalhado no prata, porém, quem adora dourado pode fazer a sua versão Réveillon usando o tom.

C&A - R$ 149,97

Uma blusa metalizada pode ser um bom ponto de partida para construir aquele visual para impressionar. Se você vai para uma festinha mais sofisticada, se inspire no modelito de alcinha da C&A que custa R$ 49,99. Para compor, uma saia mais justinha, em lurex listrado, é uma boa alternativa. Ela mistura o prateado com o dourado em total harmonia, eliminando de vez a ideia que esses tons não se misturam. O modelito custa R$ 59,99 e vai desenhar a sua silhueta. O acessório segue a mesma estética imponente. Todo trabalhado no brilho, mostra que nem somente peças grandes são capazes de causar impacto. O brinco tem um precinho camarada, custa R$ 39,99.

Ficha técnica:

Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos)/ Beleza: Jean Silva (@jeansn)/ Marcas: C&A; Renner; Riachuelo/ Produção de Moda: Paula Magalhães e Leo Amaral/ Modelos: Ísis Muller (@is_muller)/ Agradecimento: Fera Palace Hotel (@ferapalacehotel)Fotos