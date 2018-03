Confira a programação do maior salão de negócios de moda do Brasil

O Minas Trend acontece em abril, na cidade de Belo Horizonte

O Minas Trend, maior salão de negócios de moda do Brasil, realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) acabou de divulgar a grade de desfiles individuais da próxima edição do evento, que acontece entre os dias 17 e 20 de abril, na Expominas, em Belo Horizonte.

Irão estrear nas passarelas as marcas Fátima Scofield, NotEqual, Virgilio Couture e Skazi. Além deles, a programação também conta com Sindijoias/MG, que surpreendeu o público em sua estreia na edição anterior, além de Plural, Natália Pessoa, Lucas Magalhães, Manzan, Molett, Choker e Anne Est Folle, que habitualmente promovem seus lançamentos em desfiles durante a Semana de Moda Mineira.



Dentre as marcas participantes, estão Fátima Scofield, NotEqual e Skazi (Foto: Minas Trend/Divulgação)

Fátima Scofield aposta nas estampas exclusivas, na modelagem limpa e nas peças atemporais para vestir uma mulher contemporânea que valoriza a exclusividade tanto nos looks casuais, como em ocasiões especiais que exigem uma produção mais elaborada. A marca, lançada em 2011, é presença constante no figurino de celebridades e nos editoriais das principais revistas de moda do país.



A NotEqual, marca desenvolvida por Fábio Costa, participante do reality show norte-americano Project Runaway, se destaca pela produção de roupas que se adaptam a ambos os sexos, destinando 15% dos lucros para o desenvolvimento de pesquisas sobre gênero. As peças, desenvolvidas artesanalmente, desafiam os conceitos tradicionais de confecção ao propor uma roupa individualizada que se concretiza no momento do encontro do tecido com a pele.



Contando com mais de 500 pontos de venda em todo o país, a Skazi procura aliar sofisticação, contemporaneidade e vanguarda em suas coleções, que se caracterizam pelo design e pioneirismo na aplicação de estampas, formas e matérias-primas inovadoras. Tecidos e materiais nobres - como renda, chiffon de seda e couro -, apresentados sempre de forma moderna e inovadora, caracterizam e definem o reconhecido estilo da marca.



Programação:



17/04– Terça-Feira

16h - Fatima Scofield / Sindijoias-MG

18h - Plural / Natália Pessoa

20h - Lucas Magalhães / Manzan



18/04 – Quarta-Feira

16h - Virgilio Couture / Molett

18h - Choker / Anne Est Folle

20h - NotEqual / Skazi



