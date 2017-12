Confira aqui seis bons motivos para ir ao Festival Virada nesta quinta

Tem para todos os gostos, desde apaixonados por axé aos que amam uma sofrência, passando pelas baladinhas pop rock e pela música good vibes

O Festival Virada Salvador 2018 já é um sucesso, e ainda não está nem na metade. A programação segue nesta sexta-feira (29), com mais atrações de peso na Arena Daniela Mercury, que recebe nesta primeira noite nomes como Gilberto Gil, Pabllo Vittar, Gusttavo Lima, Aviões, Harmonia do Samba e Duas Medidas. Tudo isso com o visual da Orla da Boca do Rio, somado à beleza da roda gigante instalada no espaço da festa.

(Foto: Divulgação)

Sarrada boa

Não dá para perder a sarrada de Rafa e Pipo Marques no palco da Arena, durante apresentação de "Sarrando", aposta dos irmãos para o verão. O clipe foi gravado no Subúrbio Ferroviário com Léo Santana e já conta com quase 2 milhões de visualizações. O hit mistura Axé e Funk e ainda flerta com o arrocha.

(Foto: Divulgação)

Pop rock

O quarteto querido do pop rock nacional, o grupo Skank, formado por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti sobe ao palco por volta das 19h30 e traz vários de seus sucessos, desde os antigos, como "Pacato Cidadão" aos mais atuais, como "Ela me Deixou", uma das faixas que compuseram a trilha de Malhação. Os 26 anos da trajetória de sucesso do grupo foram celebrados em dois álbuns especiais do projeto "Dois Lados", lançado em junho deste ano e disponível para download no site do Skank. Por isso e muito mais, não há como perder essa apresentação.

(Foto: Divulgação)

Romantismo

Todo o romantismo de Luan Santana estará no palco a partir das 21h, apresentando suas canções de maiores sucessos, como "Acordando o Prédio", música que já tem mais de 220 milhões de visualizações no Youtube e figurou como a mais tocada nas rádios do país, no primeiro semestre desse ano. Mas também vai ter sofrência, como nas músicas "Dia", "Lugar" e "Hora". Essa será uma oportunidade especial de acompanhar de pertinho o cantor, já que, em 2018, ele pretende dar atenção maior para a realização de uma turnê internacional.

(Foto: Divulgação)

Negalora

O público fiel de Cláudia Leitte vai tirar o pé do chão em uma pequena amostra do que será o Carnaval de 2018. No repertório, canções como "Baldin de Gelo", "Taquitá" e a mais recente, "Lacradora", que canta em parceria com Maiara e Maraisa. As canções valorizam a mulher brasileira com letras alto astral e até provocativas.

Positividade

Há algo melhor que virar a noite com toda a boa energia de Saulo? O baiano mais carismático da Bahia e do Brasil, sobe ao palco por volta da 0h e canta canções que exaltam a alegria, a natureza e a harmonia, tudo isso ritmado pelo Axé Music e pelo Samba Reggae. A apresentação contará com algumas das 16 faixas do seu mais recente trabalho "O Azul e o Sol", que homenageia a cultura baiana.

(Foto: Divulgação)

Empoderada

O vozeirão de Solange Almeida encerra a segunda noite do Festival Virada Salvador 2018 contagiando a todos com melodias antigas e as mais atuais, como "Bem Melhor Solteira", "Cachorro Combina com Cadela" e "Chora de Saudade", lançadas esse mês no Spotify. Atualmente, a forrozeira supera a marca de 1,5 milhão de ouvintes mensais e cerca de 178 mil seguidores na plataforma streaming.