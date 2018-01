Confira as praias impróprias neste fim de semana em Salvador

Cidade tem 13 praias impróprias para banho; Inema também faz alerta para outras regiões do estado

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aponta que 13 praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana. Uma delas é a de Patamares, cujo banho deve ser evitado pelos próximos cinco dias. A Embasa informa que está trabalhando em manutenção emergencial de um trecho da rede coletora de esgoto na bacia do Baixo Jaguararibe. A estimativa de conclusão do serviço é na quarta-feira (10). Até esta data, os banhistas devem evitar a praia da terceira ponte, onde se encontra a Foz do Rio Jaguaribe. O Inema enviou uma equipe técnica para monitorar as ações realizadas no local.

As amostras de água para análises da balneabilidade das praias, de acordo com o órgão, são coletadas semanalmente, no período da manhã, em locais com maior concentração de banhista. A condição da balneabilidade nos pontos monitorados é avaliada continuamente durante todo o ano, analisando a densidade de bactérias em um conjunto de amostras obtidas em cinco semanas consecutivas.



Geralmente, uma praia é considerada imprópria para banho se o valor obtido na última amostragem for superior a 2000 Escherichia col ou quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli por 100 mL de água.

Elas devem ser evitadas pelo nível elevado de bactérias que podem causar infecções urinária e intestinal.

CONFIRA LISTA COMPLETA:



Salvador: Periperi, Penha, Bonfim, Roma, Marina Contorno, Santa Maria, Ondina (próximo a escada de acesso à praia, em frente ao posto BR e Hotel Bahia Sol), Ondina (próximo ao Morro da Sereia em frente ao Ed. Maria José), Pituba (em frente a escada de acesso à praia, em frente a Portinox, na Rua Paraíba), Armação, Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Patamares e Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã)

Baía de Todos os Santos: Madre de Deus (sob a ponte em Madre de Deus), Cabuçu, Cacha Prego, Mar Grande e Gameleira

Costa dos Coqueiros: Buraquinho e Jauá

Costa do Cacau: Marciano, Malhado, Sul e Opaba

Costa da Baleia: Prado