Confira as profissões em alta para 2018

por Lucy Barreto

Quem está escolhendo a carreira a seguir ou mesmo pensa em mudar de profissão pode apostar em áreas como o mercado digital, que segundo a plataforma de trabalho freelance Workana estará em alta no ano de 2018. Segundo a empresa, profissionais de desenvolvimento de apps, marketing digital e design devem ser os mais procurados no próximo ano. Guillermo Bracciaforte, cofundador da Workana, aponta que essa tendência acompanha a necessidade das empresas de entrar cada vez mais no meio digital. "Hoje em dia, as empresas precisam estar no ambiente online, pois é onde os clientes estão. Por isso, os negócios digitais vêm crescendo exponencialmente, e junto com ele, as oportunidades de trabalho na área", explica Bracciaforte. Para o especialista, a tendência é que as profissões sejam cada vez mais flexíveis e especializadas, com profissionais capazes de executar tarefas específicas.

Última chance este ano

Hoje é o último dia de funcionamento do SineBahia - Unidade Central em Salvador. O expediente será suspenso e retorna só na terça (2). As demais unidades têm rotinas próprias. Por meio do link goo.gl/4xA2ve é possível saber o funcionamento dos SACs.