Confira destaques culturais do Fórum Social Mundial

Exposições, performances artísticas e feira de livros fazem parte da programação do evento, que começa nesta terça (13)

Parte importante do Fórum Social Mundial - que começa nesta terça (13) - a programação artística e cultural do evento contempla uma série de atividades gratuitas, até domingo.

Hoje, a largada, às 14h, na Reitoria da UFBA, será embalada pela Oficina de Frevos e Dobrados, comandada pelo maestro Fred Dantas. De acordo com o músico, “foram selecionadas músicas do Maxixe do século XIX; do mais puro repertório do Nego Fugido e do Pai Borocô– afoxé mais antigo e fundado pelo Mestre Didi – para compor o repertório.

Vale destacar que o artista plástico e sacerdote do candomblé Mestre Didi (1917- 2013), que completou centenário de nascimento no ano passado, será um dos homenageados desta edição do Fórum Social. A apresentação de Fred Dantas integra a programação cultural que se espalha pelos campi da UFBA e que inclui um conjunto de 44 atividades - ver outros destaques ao lado.

Experimento das artistas Paz Ortúzar, do Chile, e Sandra Tannous, do Canadá, integram mostra que abre nesta terça no Goethe (Foto:Divulgação)

Mas as opções culturais não se limitam à univesidade. O Goethe Institut, no Corredor da Vitória, por exemplo, recebe a exposição Hemispheres: Contrastes Entre Norte e Sul das Américas. Com vernissagem hoje (13), às 19h, a mostra exibe os experimentos das artistas visuais Paz Ortúzar, do Chile, e Sandra Tannous, do Canadá.

Paz e Sandra desenvolveram o trabalho no Programa de Residência Artística Vila Sul, do Goethe. Elas mostram o desenvolvimento de sementes, legumes, bulbos e turbérculos que crescem junto a palmas ornamentais no próprio Goethe. A experimentação se baseia na possibilidade de fazer germinar organismos vegetais unidos, que se mesclam e compartilham um mesmo espaço - as vezes um em detrimento do outro. A visitação é gratuita e segue até 31 de março, de segunda a sábado, das 9h às 19h.

Já o Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) integra o evento com o espetáculo Urbis in Motus, que será encenado em frente à Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris, na sexta (16), às 18h30. Mistura de performance e coreografia ao vivo, videomapping e intervenção urbana, Urbis in Motus trata de de temas urgentes que resguardam a diversidade e mobilizam lutas de minorias sociais: misoginia, racismo e LGBTfobia, que estarão em foco em toda a programação do Fórum.





OUTROS DESTAQUES

Resistência indígena

A artista plástica Arissana Pataxó, primeira índia a se formar em artes plásticas na UFBA, apresenta a mostra Resistência, de hoje a sábado, no hall de entrada do auditório do Pavilhão de Aulas Glauber Rocha (antigo PAF III). A mostra reúne dez pinturas que falam sobre a diversidade dos povos indígenas.

Nego Fugido

O auto coreográfico Aparição do Nego Fugido de Acupe, que fala de liberdade e resistência negra será encenado em vários ambientes do campus de Ondina, a partir das 15h de amanhã. A performance é realizada por cerca de 40 integrantes.

Feira de Livros

Quinta-feira (15), das 17h30 às 20h30, acontece o XVII Festival de Livros e Autores da UFBA, próximo à Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, em Ondina. Nesta edição serão apresentados 9 novos títulos publicados pela Edufba, com a presença dos autores. Entre eles, O Golpe na Perspectiva de Gênero, organizado por Linda Rubim e Fernanda Argolo; e Para o Menino-Bolha, de Paula Lice. Os livros novos têm 40% de desconto e os publicados no segundo semestre, 30%.

Filarmônicas

Várias filarmônicas se apresentarão e promoverão cortejos pelo campus da UFBA de Ondina, às 17h, na quinta e na sexta (15 e 16).