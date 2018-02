Confira guia completo para curtir o pré-carnaval

Sábado as fanfarras invadem a Barra-Ondina no Fuzuê e, domingo, é a vez do Furdunço

Jogue um punhado de inquietude, em seguida, coloque as bandas de fanfarras e percussão, pranchões, jovens, adultos e crianças. Logo depois, misture tudo com doses exageradas de axé, pagode, samba e música eletrônica. Em seguida, pode espalhar, a gosto, sorrisos, suor e cerveja. Pronto!

Essa é a receita para o pré-Carnaval de Salvador que começa neste sábado (3), a partir das 16h. Atende pelo nome de Fuzuê e se estende, no domingo (4), no Furdunço. E para não deixar ninguém na mão, o CORREIO listou os principais serviços da folia no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Entre as atrações estão: Ed Bala & Fanfarra Mágica, Mascarados de Maragojipe, Malê Debalê e a Escola de Samba Unidos de Itapuã. Divirta-se!

O Fuzuê, hoje, reunirá várias fanfarras e grupos musicais caracterizados (Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Vou de táxi ou mototáxi

Táxis Serão quatro pontos: no Shopping Barra, Walmart (ex-Bompreço, no Chame-Chame), Porto da Barra e rotatória da Praça Lord Cochrane. A Semob também criou um ponto extra no último retorno da Avenida Centenário, no sentido Vale dos Barris

Mototáxi O serviço ocorrerá na Avenida Centenário, no último retorno, sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi

Interdições no trânsito - Fuzuê

Proibições Entre as 13h de hoje e as 2h de amanhã, a circulação e o estacionamento de veículos estarão proibidos na Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol, até a avenida Oceânica, entre o Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira

Alternativas Os veículos terão como opção, para o sentido Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Bournier, Avenida Centenário e Rua Professor Sabino Silva. Já quem pretende ir no sentido inverso, em direção à Barra, pode utilizar a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e Rua Marquês de Caravelas

Barreiras móveis Entre o Largo do Farol e a Rua Afonso Celso; entre a Rua Miguel Bournier, Marquês de Caravelas e Afonso Celso; entre a Rua Airosa Galvão e Miguel Bournier; entre a Av. Centenário e o último retorno; entre a Rua José Sátiro de Oliveira e a Rua Professor Sabino Silva; e entre a Av. Oceânica e a Rua José Sátiro de Oliveira

Barreiras fixas Entre a Av. Oceânica e a Rua Dom Marcos Teixeira; entre a Av. Oceânica e a Rua Alfredo Magalhães; entre a Av. Oceânica e a Rua Professor Lemos de Brito; entre a Av. Oceânica e a Rua Marquês de Caravelas; entre a Av. Oceânica e a Rua Francisco Otaviano; entre a Av. Oceânica e a Rua Professor Fernando Luz; entre a Av. Oceânica e a Rua Leoni Ramos; entre a Av. Oceânica e a Rua Doutor Artur Neiva; entre a Av. Oceânica e a Rua Carlos Chiacchio; entre a Av. Oceânica e a Rua José Sátiro de Oliveira.

Onde parar o carro

Estacionamento Tanto hoje como amanhã, quem vai de carro poderá estacionar na Zona Azul da Rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos os sentidos da via. Para o Fuzuê, a Zona Azul estará disponível das 12h de hoje às 2h de amanhã. Já para o Furdunço, as vagas serão acessadas a partir das 11h de amanhã às 3h de segunda-feira.

Outros serviços

Banheiros A Limpurb vai disponibilizar 548 sanitários químicos e 21 contêineres climatizados. Os equipamentos estarão dispostos nos seguintes pontos: próximo ao Hospital Espanhol, Rua Afonso Celso, canteiro central da Avenida Centenário, Rua Marques de Leão, no Morro do Gato e no canteiro central da Rua Sabino Silva.

Saúde A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará um módulo assistencial, próximo ao Farol da Barra. Hoje, o atendimento será entre 17h e 23h. Amanhã, o módulo funcionará das 14h às 2h da segunda-feira.

Confira a programação

16:00 Banda da Guarda Municipal

16:10 Tio Paulinho

16:20 Oficina de Frevos e Dobrados

16:30 Bloco do Aleitamento Materno

16:40 Grupo Cultural Mandu

16:50 Grupo Folclórico Zambiapunga

19:00 Burrinhas de Taperoá

19:10 Careta Tradicional de Acupe

19:20 Caretas de Cairú

19:30 Grupo Folclórico Gongos Congos de Cairú

19:40 Ed Bala & Fanfarra Mágica

19:50 Commanches do Pelô

20:00 Pierrot Tradição de Plataforma

20:10 Mascarados de Maragojipe

20:20 Malê Debalê

20:30 Terno Rosa Menina

20:40 Samba de Nicinha Raízes de Santo Amaro

20:50 Maracatu Santo Antônio

21:00 Afoxé Korin Nagô

21:10 Aldeia Coletivo Cênico "Gudiar"

21:20 Arraiá das Marias

21:30 Escola de Samba Unidos de Itapuã

21:40 Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

21:50 Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

22:00 Amigos de Babá

22:10 Ókánbi

22:20 Lidroamor Axé

22:30 Mundo Negro

22:40 Coral Cant@art Performático e Percussivo BBG

22:50 Vamos Nessa

23:00 As Kuviteiras

Ruas interditadas para o Furdunço

Proibições A circulação de veículos e o estacionamento estarão proibidos, das 4h de domingo (4) às 2h de segunda-feira (5), nas vias transversais da Avenida Oceânica, entre o Largo do Farol e a Rua Sátiro de Oliveira; das 7h de domingo (4) às 2h de segunda (5), na Avenida Oceânica, entre o Cristo e a Avenida Adhemar de Barros; e das 11h de domingo (4) às 2h de segunda-feira (5), na Avenida Sete de Setembro (entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol), no Largo do Farol da Barra, na Avenida Oceânica (entre o Largo do Farol e o Cristo) e na Rua Afonso Celso (entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Professor Lemos Brito)

Estacionamento Estará proibido ainda das 4h de domingo (4) até as 2h de segunda-feira (5) nas seguintes vias: Avenida Oceânica, trecho entre a Avenida Adhemar de Barros e o Farol da Barra; Avenida Centenário; Rua Afonso Celso; Rua César Zama, entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes; e Rua Barão de Itapuã, em ambos os lados

Acesso dos moradores Algumas vias terão sentido duplo de tráfego para acesso dos moradores, das 11h de domingo (4) às 2h de segunda-feira (5). São elas: a Avenida Sete de Setembro, entre as ruas Afonso Celso e Barão de Itapuã; Rua Barão de Itapuã; e Rua Cesar Zama, no trecho da interseção com a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes

Barreiras Para o Furdunço, serão implantadas barreiras fixas entre a Avenida Oceânica e as ruas Dom Marcos Teixeira, Alfredo Magalhães, Professor Lemos de Brito, Marquês de Caravelas, Francisco Otaviano, Professor Fernando Luz, Leoni Ramos, Doutor Artur Neiva, Carlos Chiacchio (estrutura da PM), José Sátiro de Oliveira (parte baixa), Professor Sabino Silva e a Rua N; acesso à Via Marginal (antigo Salvador Praia Hotel); e a Rua Baependi