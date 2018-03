Confira o que abre e fecha no feriadão da Semana Santa

Alguns estabelecimentos já têm novo funcionamento a partir de hoje

Esta quinta-feira (29) é o último dia útil desta Semana Santa. Por conta do feriado da Paixão de Cristo, na sexta-feira (30), muitos estabelecimentos, entre supermercados, shoppings e serviços públicos, alteram seu funcionamento também durante o final de semana.

Confira abaixo os horários da Sexta- da Paixão até o Domingo de Páscoa (1):

Bancos: As agências bancárias suspendem o atendimento apenas na sexta-feira (30). Nesta quinta, funcionamento é normal, das 10h às 16h.

Metrô: O funcionamento do metrô não sofre nenhuma alteração por causa da Semana Santa. Sempre das 5h às 0h.

Shoppings

Barra: Horário normal nesta quinta (29), das 9h às 21h. Na sexta (30), lojas e serviços estarão fechados - com exceção das Lojas Americanas, Cacau Show e Confeitaria Priscila Diniz que vão abrir; a praça de alimentação funciona em horário opcional a partir das 12h; e os cinemas abrem em horário normal de funcionamento. No sábado (31), lojas, serviços, cinema e alimentação terão horário normal (das 9 às 21h). No domingo (1º), lojas e serviços em horário opcional (13 às 19h), alimentação (horário opcional a partir das 12h), e o cinema em horário normal de funcionamento



Piedade: Fechado na sexta; no sábado (31) abrirá normalmente das 9h às 20h e no domingo (1º de abril) as lojas Le Bicuit (piso L1) e Americanas (piso L2) abrirão das 9h às 16h. O estacionamento do Shopping Piedade estará com tarifa única aos sábados, domingos e feriados, R$ 3 para carros e R$ 2 para motos.

Shopping Itaigara: As lojas e serviços do Shopping Itaigara funcionarão normalmente até esta quinta, das 9h às 21h. Na sexta-feira da Paixão o empreendimento estará fechado, mas o Bompreço operará das 7h às 18h. O centro de compras retorna às atividades no sábado, das 9h às 20h, e o

Bompreço das 7h às 22h. No domingo de Páscoa, o restaurante Terraço estará aberto das 11h às 15h e o Bompreço das 7h às 18h.

Pituba Parque Center: Não funciona na sexta. No resto dos dias o local funciona normalmente. O prédio abre de segunda a sexta, das 7h às 21h. As lojas abrem de 9h às 19h. Já no sábado, o prédio abre das 7h às 18h, e as lojas das 9h às 18h.

Shopping da Bahia: Na sexta-feira as lojas ficarão fechadas. A praças de alimentação vai das 12h às 21h, cinema das 10h às 21h; Playland: 12h às 21h; Planeta Criança: 12h às 21h. No sábado o funcionamento é normal. No domingo às lojas ficam abertas das 13h às 21h; as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h; cinema das 10h às 21h; Playland: 12h às 21h; Planeta Criança: 12h a 21h.

Salvador Shopping: Na sexta-feira o Bompreço do estabelecimento fica aberto das 8h às 21h. As áreas de lazer funcionam das 12h às 21h (o Cinemark tem horários especiais para matinê e última sessão). A alimentação do shopping permanece aberto das 12h às 21h (o Espaço Gourmet tem horário de fechamento independente do shopping). O Mercado Orgânico, Le Biscuit, Lojas Americanas, Drogasil, Drogaria São Paulo, Farmácia Sant’Ana e Pague Menos funcionam das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques estarão fechados. O SAC, Bancos, Correios e Lotérica também fecham. No sábado o Bompreço abre às 8h e fecha às 22h. As demais lojas e quiosques funcionam das 9h às 22h. O SAC, Bancos, Correios e Lotérica fecham. Já no domingo o Bompreço permanece aberto das 08h às 21h. A área de lazer funciona das 12h às 21h (o Cinemark tem horários especiais para matinê e última sessão). O espaço de alimentação do shopping abre às 12h e permanece aberto até às 21h (o Espaço Gourmet tem horário de fechamento independente do shopping). As demais lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h. O SAC, Bancos, Correios e Lotérica – fechados

Shopping Paralela: A sexta-feira será com lojas fechadas, praça de alimentação das 12h às 21h e área de lazer das 12h às 21h. Sábado com funcionamento das 9h às 22h. Domingo com lojas abertas das 13h às 21h, praça de alimentação das 12h às 21h e área de lazer das 12h às 21h.

SACs: As unidades de Candeias, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Coaraci, Cocos, Cruz das Almas, Ipirá, Inhambupe, Jeremeoabo, Luís Eduardo Magalhães, Maracás, Olindina e Santa Maria da Vitória não funcionam desde a quinta-feira (29). Os demais postos funcionam normalmente.

Já os de Salvador fecham na sexta. No sábado (31) apenas as unidades dos Shoppings Barra, Bela Vista, Paralela e Salvador, na capital, estarão abertas.

Todos os postos da Rede SAC voltam ao seu funcionamento habitual na segunda-feira (2).

Correios: Nesta quinta (29), fecham as agências do CAB e Fórum Ruy Barbosa, por funcionarem em órgãos públicos. Nas demais unidades, próprias e terceirizadas, o funcionamento é normal. Já na sexta estarão fechadas todas as agências próprias e terceirizadas da capital e do interior.

No sábado funcionamento normal apenas nas agências da rede terceirizada que trabalham aos sábados, exceto da Paz, Caetano Moura, Nossa Senhora da Luz e Jardim Apipema, em Salvador; Manoel Bandeira, em Feira de Santana; Amélia Amado e Beira Rio, em Itabuna e São João Batista, em Ilhéus.

Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-BA): Os serviços da Justiça Eleitoral foram interrompidos a partir de quarta-feira (28). O atendimento normal será retomado na segunda.

Porém, o funcionamento dos postos dos SACs (Barra, Cajazeiras, Comércio, Periperi e Servidor/Boca do Rio), além daqueles localizados nas Bonocô e Pirajá do metrô e Ferroviária da Calçada, será paralisado apenas na sexta.

Tribunal de Justiça do estado (TJ-BA): Funciona em regime de plantão a partir das 18h desta quarta até as 8h de segunda. O expediente nas unidades do Poder Judiciário está suspenso na quinta e sexta. Os prazos processuais serão prorrogados para o primeiro dia útil. Os plantões judiciários de 1º e 2º Graus atendem as demandas urgentes nesse período. As unidades com serviço obrigatório funcionam normalmente.

Devido à suspensão do expediente, não serão publicados acórdãos, sentenças e decisões no Diário da Justiça Eletrônico. Da mesma forma, não haverá intimação de advogados e partes. As atividades com fluxo normal de trabalho serão retomadas na segunda. As comarcas do interior também trabalham em regime de plantão

Postos Salvador Card: Os postos do Salvador Card da Lapa e Comércio funcionam das 7h às 20h nesta quinta. As unidades fecham na sexta-feira e domingo. No sábado o posto da Lapa fica aberto das 7h às 15h, enquanto o do Comércio permanece fechado.

O atendimento nos postos da Estação Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte funcionam até esta quinta das 6h às 22h. Na sexta, sábado e domingo permanecem abertos das 6h às 18h.

O posto do Iguatemi funciona nesta quinta das 8h às 17h. Na sexta-feira e domingo fecha. No sábado funciona das 8h às 14h.

Coelba: As agências de atendimento da Coelba e a rede credenciada de serviços não funcionam na sexta-feira (30). O atendimento será retomado na segunda-feira (02), a partir das 8h, e a rede credenciada volta a funcionar de acordo com o horário de cada estabelecimento (os endereços e horários em cada município estão disponíveis no site www.coelba.com.br

Já as equipes de Plantão funcionam normalmente para atendimentos emergenciais. Em situações de eventuais interrupções de energia poderão ser acionadas pelo telefone 116 ou através do SMS 26560 (basta digitar o número da conta contrato).

Lazer

Museu de Arte Moderna (MAM): O atendimento é suspenso na sexta-feira (29) e domingo (1). No sábado, assim como no resto da semana, o espaço funciona das 13h às 18h.

Palacete das Artes: O local não funciona apenas na sexta. No sábado e domingo o funcionamento está normalizado, das 14h às 18h.

Mercado Modelo: Não funciona na sexta. No sábado estará aberto das 9h às 18h, e no domingo das 9h às 14h, com extensão do restaurante do local até as 16h. Durante o resto da semana, sempre das 9h às 18h.

Casa do Rio Vermelho: Funciona normalmente, das 10h às 17h. O espaço oferece visitas guiadas sempre as 11h e 15h30. No domingo de Páscoa a Casa vai distribuir lembrancinhas temáticas para as crianças. Como habitual, A Casa do Rio Vermelho não abre na segunda-feira.

Postos do Procon

Quinta: atendimento normal; sexta: postos fechados; sábado: postos do Shopping Barra, Shopping Bela Vista e Shopping Salvador funcionam de acordo com os horários das respectivas unidades comerciais. Os serviços oferecidos serão: Simples Consulta, Atendimento Preliminar, Carta de Informação Preliminar - CIP Web, orientação ao consumidor, abertura de processos administrativos e realização de audiências de conciliação.

Mercados

Atakadão Aakarejo: Na sexta há alteração no funcionamento. A unidade do Iguatemi funciona das 7h às 14h; Boca d Rio 7h às 20h, Lauro de Freitas 7h às 20h; Calçada 7h às 14h; Camino de Areia 7h às 20h; Baixa do fiscal fecha; Cabula funciona das 8h às 20h; Piatã das 7h às 20h; e Amarlina 7h às 18h.

Atacadão: O funcionamento é normal, das 7h às 21h. No domingo abre às 7h e segue até às 18h.