Confira o trailer do filme já considerado o mais aterrorizante do ano

Longa foi aclamado pela crítica no festival de cinema Sundance

O principal festival de cinema independente, Sundance, que aconteceu entre os dias 18 e 28 de janeiro, fez os críticos tremerem e declararem um filme exibido nas mostras como o mais assustador do ano, mesmo não tendo passado sequer um mês completo do ano de 2018.



O terror, de nome Hereditary, que traz a atriz Toni Collette na protagonicação, chamou a atenção dos profissionais e gerou comentários como: "É 'O Exorcista' desta geração, porém cabeças vão girar mais brutalmente", declarou o jornal Time Out New York, que deu cinco estrelas para a obra. O longa foi chamado de "Aterrorizante" pelo periódico Indiewire e classificado como "Obra-prima moderna de horror" pelo USA Today.



Sangue, gritos, pessoas não controlando as próprias ações e a cabeça de um pássaro sendo cortada. Essas são somente algumas das cenas agonizantes de Hereditary. A trama gira em torno da família Graham e todos os problemas começam a 'dar as caras' após a morte da matriarca Ellen. Com o falecimento, sua filha (Collette) e a família dela passam a desvendar segredos assustadores do passado. Enquanto sentem a presença sombria de Ellen, a jovem neta (Milly Shapiro), tenta superar o destino que herdou.



Na terça-feira (30), o terror teve o seu trailer divulgado. Confira:





Primeiro longa dirigido e escrito por Ari Aster, Hereditary estreia nos EUA dia 8 de junho e não tem previsão de lançamento no Brasil. Gabriel Byrne (da série Vikings), Alex Wolff (de Jumanji: Bem-Vindo à Selva) e Ann Dowd (da série The Handmaid's Tale) também integram o elenco do filme.