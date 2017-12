Confira os filmes que estreiam nesta quinta-feira (28)

Os filmes nacionais Fala Sério, Mãe! e Bye Bye Jaqueline prometem agitar as telonas

Você já pode conferir os filmes que entram em cartaz nesta semana. Os longas nacionais Fala Sério, Mãe! e Bye Bye Jaqueline prometem agitar as telonas.

A Origem do Dragão



Sinopse: Bruce Lee (Philip Ng), célebre lutador de artes marciais, e seu rival, o mestre de Kung Fu Wong Jack Man (Yu Xia), tentam resolver suas desavenças e divergências em uma luta sem regras. O embate, que se deu na Califórnia com poucas testemunhas, viria a se tornar o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande ator de cinema, um marco fundamental em sua trajetória. Depois desse evento, os dois ainda se unem para lutar contra o poderio da máfia chinesa em Chinatown, São Francisco.





Fala Sério, Mãe!



Sinopse: Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.





Roda Gigante



Sinopse: A atriz Ginny (Kate Winslet), casada com Humpty (James Belushi), acaba se apaixonando pelo salva-vidas Mickey (Justin Timberlake). Mas quando sua enteada, Carolina (Juno Temple), também cai de amores pelo rei da praia, as duas começam uma forte concorrência.





Bye Bye Jaqueline



Sinopse: Jaqueline (Poliana Oliveira), uma jovem humilde de 16 anos, é bolsista em um colégio particular e passa seus dias dividida entre os estudos e os pensamentos em Fernando (Victor Carlim), o garoto mais bonito da escola por quem está perdidamente apaixonada. O que ela não imagina é que sua melhor amiga, Amanda (Gabrielle Pizzato Santana), tem uma história com o rapaz e ele tem um segredo capaz de impedir qualquer chance de namoro entre os dois. Além disso, Marchesi (Leonardo Oliveira), amigo de Fernando, também gosta dela e pretende fazer de tudo para conquistá-la.





Suburbicon: Bem-Vindos ao Paraíso



Sinopse: Suburbicon, 1959. Quando uma invasão de domícilio se torna mortal, a família aparentemente perfeita de Gardner Lodge (Matt Damon) se submete à chantagem, vingança e traição, gerando um rastro de sangue que mancha o suposto paraíso.





Jumanji: Bem-Vindos à Selva





Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura (intepretados por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart). Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.