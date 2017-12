Confira os horários de funcionamento dos supermercados neste Natal

Maioria das unidades em Salvador fecha nesta segunda (25)

Até que horas dá para comprar itens esquecidos da ceia, neste domingo (24)? E amanhã, 25, feriado de Natal, os supermercados vão estar abertos? Confira abaixo os horários de funcionamento dos principais supermercados de Salvador neste Natal:

Atacadão

Hoje (24), o Atacadão funciona das 07h às 18h. No feriado de amanhã (25) a rede não funciona.

Atakarejo

Neste domingo (24), o Atakarejo abriu suas portas às 07h e funciona até às 20h e na segunda-feira(25) não funciona.

Assaí Atacadista

Neste domingo o horário de funcionamento é das 06h às 22h. No feriado de Natal (25) a rede de atacados não abre.

Bompreço

Hoje (24), as lojas Bompreço funcionam às 20h. Amanhã (25) as lojas da rede não abrem as portas.

GBarbosa

Neste domingo (25), O as lojas Gbarbosa ficam abertas das 07 às 18h. No feriado (25), nenhuma unidade funciona. O GBarbosa do Bela Vista funciona de acordo com o horário do shopping.

Mercantil Rodrigues

O Mercantil abre às portas das 07h às 19h neste domingo (24). No feriado do dia 25, todas as lojas estarão fechadas.

Perini

A Perini não abre durante o feriado (25), mas hoje (24), véspera de Natal, as lojas ficam abertas até às 20h.

Leia também: Shoppings funcionam em horários estendidos para o Natal; confira

Leia também: Veja onde comprar os presentes de Natal de última hora

Rede Mix

Funcionando hoje (24) das 07h às 20h, as lojas Rede Mix fecham as portas no feriado de amanhã.

Sam´s Club

Neste domingo (25) a loja funciona das 8h às 18h. Na segunda-feira (25), o supermercado não abre.

TodoDia

O TodoDia funciona hoje (24) das 07h às 18h. No feriado (25), todas as lojas fecham.

Walmart

A Walmart funciona das 07h às 20h neste domingo (24) e fecham as portas no Natal (25).

*Elaine Araújo é integrante da 12ª turma do programa Correio de Futuro.