Muitos internautas aproveitaram a data para fazer brincadeiras no Twitter

O Dia Internacional da Mulher costuma ser celebrado com muitas felicitações destinadas ao sexo feminino. Porém, enquanto os familiares enchem o grupo da família com mensagens fofas no WhatsApp e o Facebook agrega textões imensos, o Twitter recebe uma chuva de memes dos seus usuários.

Confira os melhores: