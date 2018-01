Confira programação da Festa de Reis em Salvador

Paróquia da Lapinha celebra festejo religioso a partir desta sexta-feira (5)

(Foto: Arquivo CORREIO)

As celebrações da Festa de Reis começaram no dia 2 de janeiro, com o tríduo e as quermesses, mas é nesta sexta-feira (5), que a Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha) realiza a tradicional Festa de Reis. Como parte dos festejos, uma missa será celebrada às 18h e, em seguida, o desfile dos famosos Ternos de Reis de paróquias da Arquidiocese de Salvador.

Já no dia 6, fiéis participam da missa na matriz da Lapinha, às 7h30. A Missa Solene terá início às 19h e, logo após a celebração eucarística, acontece o desfile do Terno da Anunciação e aqueima das palhas do presépio.

Durante a realização do tríduo, os fiés doaram alimentos não perecíveis, além de materiais descartáveis e produtos de higiene pessoal e limpeza.

Festa dos Santos Reis

O Dia de Reis ou Dia dos Santos Reis, comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição católica que lembra o dia em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela. Os três Reis Magos levaram a Jesus recém-nascido ouro, incenso e mirra, que representam as três dimensões de Cristo: a realeza, a divindade e a humanidade (o óleo da mirra servia para embalsamar os mortos). Tais presentes simbolizam, ainda, o futuro da missão de Jesus.

A intenção dos evangelistas ao mostrar os magos vindos do Oriente foi ensinar que o Cristo veio não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos e nações do mundo. A festa popular – também conhecida como Folia de Reis - foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e até os dias atuais é tradição em regiões como o Nordeste, São Paulo e Minas Gerais.

Trânsito

Quem pretende participar da festa, no entando, devem ficar atentos às mudanças realizadas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) na região da Liberdade. Entre sexta-feira (5) e domingo (7), serão proibidos circulação e estacionamento de veículos nas vias laterais da Praça da Lapinha, das 17h de sexta às 3h de domingo.

Haverá, ainda, interdição do tráfego de veículos, a partir das 17h de sexta-feira, na Estrada Velha da Liberdade, trecho entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha; Corredor da Lapinha; Largo da Soledade; Ladeira da Soledade; Rua São José de Cima; e Rua Emídio Santos, entre a Rua São José de Cima e o IFBA. Também haverá desvio de tráfego na Estrada Velha da Liberdade, na Rua Pero Vaz e na Rua Emídio Santos e na Rua dos Perdões.

Os veículos que circulam pelas vias interditadas terão como opção de tráfego, sentido Centro, as ruas Pero Vaz, Dr. Eduardo Santos, Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas. Já os veículos que desejarem ir no sentido contrário terão como opção de tráfego as ruas Emídio dos Santos, dos Perdões e Vital Rêgo, com acesso pela Ladeira da Água Brusca ou pelo Barbalho.

Transporte

Para realização da festa, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) não disponibilizará a oferta de ônibus extras para o evento. A atuação da pasta se limitará à realização de desvios de itinerários, de acordo com as ações da Transalvador.

Segurança

Durante a festa, agentes da Guarda Civil Municipal prestarão apoio aos demais órgãos municipais que terão serviços disponibilizados na região da Lapinha. As equipes realizarão patrulhamento preventivo, proteção do patrimônio público, orientação a soteropolitanos e turistas e ocupação de espaços públicos, além de ações de prevenção à violência e identificação de crianças.

Fiscalização

Agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) atuarão na remoção de faixas e publicidades irregulares. No total, serão oito agentes atuando na região da festa.

Ouvidoria

Durante a Festa de Reis, a atuação da Ouvidoria Geral do Município (OGM) se dará por meio do Disque Salvador 156, captando as solicitações e sugestões da população em relação à realização de serviços municipais. O acesso ao sistema é gratuito e funciona em plantão 24 horas.