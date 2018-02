Confira quais filmes indicados ao Oscar estão em cartaz em Salvador

No total, 17 filmes concorrentes ao prêmio estão em cartaz na cidade esta semana

Falta pouco mais de uma semana para conhecermos os grandes vencedores do Oscar 2018. A cerimônia de premiação acontece na noite do dia 4 de março (domingo), em Los Angeles, mas quem está disposto a fazer uma maratona para conferir os indicados (veja lista completa) nas telonas pode se preparar e anotar o horário e local das melhores sessões para não se perder. Afinal, em Salvador, são 17 filmes em cartaz essa semana.

Se você não quer deixar de ver no cinema os concorrentes à categoria de Melhor Filme, boa notícia: oito dos nove indicados estão em cartaz nos cinemas da cidade - a exceção é Corra!, que foi exibido ano passado. São eles: Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de uma Nação, Lady Bird - É Hora de Voar, Trama Fantasma, The Post - A Guerra Secreta, A Forma da Água e Três Anúncios Para um Crime.

(Foto: Divulgação)

Para as crianças, duas animações: Viva - A Vida É Uma Festa e Touro Ferdinando. Quem quer fugir do cinema hollywoodiano, pode conferir os indicados a Melhor Filme em Língua Estrangeira, "The Square: A Arte da Discórdia (Suécia) e O Insulto (Líbano). Está em cartaz também Visages Villages, que concorre à categoria de Melhor Documentário. Os outros títulos que podem ser visto em Salvador essa semana são A Grande Jogada, Mudbound, Todo o Dinheiro do Mundo e Com Amor, Van Gogh.

No ano passado, diversos títulos indicados ao Oscar passaram por Salvador, a exemplo de Poderoso Chefinho, Corra!, Dunkirk, Em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Star Wars - Os Últimos Jedi, Guardiões da Galáxia Vol.2 e Planeta dos Macacos - A Guera.