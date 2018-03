Conflito em Gaza deixa ao menos 3 palestinos mortos e centenas de feridos

O confronto ocorreu durante manifestações de palestinos



Ao menos três palestinos morreram e outros 365 ficaram feridos hoje em conflitos com soldados israelenses ao longo da fronteira do território de Gaza com Israel, segundo o Ministério de Saúde da Autoridade Palestina.

O confronto ocorreu durante manifestações de palestinos que, segundo dirigentes do grupo militante Hamas, seriam pacíficas.

Milhares de residentes de Gaza se dirigiram para cinco acampamentos de tendas localizadas a centenas de metros da fronteira. De lá, grandes grupos marcharam até a cerca que separa o território de Israel. Segundo relatos, alguns dos manifestantes lançaram pedras contra soldados israelenses, que responderam com disparos, gás lacrimogêneo e balas de borracha.

De acordo com militares de Israel, os soldados abriram fogo contra os "principais instigadores" dos protestos.