Conflito entre detentos deixa 10 mortos em cadeia no interior do Ceará, diz Polícia Militar

Responsável pelo policiamento da região de Itapajé afirmou que briga entre detentos deixou 10 mortos

Uma briga entre presos deixou 10 mortos na manhã desta segunda-feira (29) na cadeia pública de Itapajé, a 125 km de Fortaleza. A informação é do tenente-coronel Henrique, comandante do policiamento militar da área. A Secretaria da Justiça confirma o conflito mas não informa se há mortos ou feridos.

De acordo com a da Delegacia Municipal da 3ª Região, a confusão começou por volta das 8 horas. Grades das celas foram serradas. Agentes penitenciários viram a confusão e acionaram o Batalhão da Polícia Militar.

O conflito ocorre dois dias depois da maior chacina do Ceará, que deixou 14 mortos. Um grupo que chegou em carros atirou contra uma festa na danceteria Forró do Gago por volta de 12h30 (horário local) da madrugada do sábado (27). Cinco pessoas ainda estão internadas em hospitais municipais. Já era de conhecimento da polícia que o local era frequentado por membros de uma das quatro facções criminosas que atuam no estado, segundo o secretário da segurança, André Costa. O forró chegou a ser fechado por causa de uma festa em comemoração à mote de um PM.

O presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp-CE), Valdemiro Barbosa, afirmou que a briga ocorreu entre detentos pertencentes a facções rivais. Cerca de 113 presos estão na cadeia.

Ainda segundo o presidente do Sindasp-CE foram registradas fugas nesta segunda-feira em três cadeias públicas no Ceará. Primeiro, dez presos fugiram da Cadeia Pública de Senador Pompeu no Sertão do estado. Outras duas fugas foram registradas nos municípios de Caridade (Região Norte) e Cascavel (Região Metropolitana de Fortaleza).