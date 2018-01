Confrontos deixam 11 mortos em Acapulco, no México

As autoridades não detalharam a identidade dos participantes dos motins

Onze pessoas morreram nesse domingo (7) em um confronto entre civis armados na comunidade La Concepción, no município de Acapulco, que fica no estado de Guerrero, no México, após a intervenção de forças estaduais e federais. A informação é da Agência EFE.

O porta-voz da Secretaria de Segurança de Guerrero, Roberto Álvarez Herédia, informou que cerca de 120 agentes estaduais, apoiados por soldados do Exército e agentes das polícias estadual e federal, tomaram o controle de La Concepción depois que foi registrado um confronto entre civis armados, que deixou oito mortos, na madrugada de domingo

As forças de segurança desarmaram e detiveram 30 policiais comunitários "que portavam 580 papelotes de maconha", assegurou o porta-voz em entrevista coletiva.

"Durante a operação, morreram três supostos [policiais] comunitários. Resistindo à detenção, eles abriram fogo contra os agentes. Por parte das forças de segurança não houve baixas", acrescentou Harédia.

O promotor estadual, Xavier Olea, disse que entre os detidos está Marco Antonio Suástegui, membro da polícia comunitária da Coordenadora Regional de Autoridades Comunitárias (Crac) e do Conselho de Ejidos y Comunidades Opositores la Presa La Parota (Cecop).

Olea explicou que, independentemente dos fatos desse domingo, Suástegui tem contra ele uma ordem de prisão por homicídio.

As autoridades não detalharam a identidade de quem participou do confronto, ainda que a imprensa local tenha indicado que o tiroteio ocorreu entre policiais comunitários e um grupo armado, o qual não identificou.

Em Guerrero, foram criados nos últimos anos diversos corpos de segurança comunitário filiado à Crac e à União de Povos e Organizações do Estado de Guerrero (Upoeg), formados por pessoas selecionadas pelas próprias comunidades para protegê-las.