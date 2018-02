Confusão marca eleição de Rei Momo de Salvador; veja vídeo

Acordo sobre horário de sorteio foi motivo de impasse; MC Beijinho foi candidato

O concurso que elegeu o Rei Momo do Carnaval de Salvador 2018, na noite desta quarta-feira (31), começou com bate-boca e confusão. Segundo parte dos candidatos, um acordo foi feito com a organização para que os 23 inscritos - entre eles o cantor MC Beijinho - só pudessem participar do sorteio caso comparecessem até as 17h no Clube Fantoches da Euterpe, no Largo Dois de Julho.

O sorteio estava marcado para as 18h50, e o desfile iniciaria às 19h. No entanto, no momento em que o sorteio aconteceu, apenas dez estavam presentes. Uma ausência notável foi a do publicitário Alan Nery, 30 anos, eleito no ano passado e que seria reempossado este ano, caso a decisão de cancelar o concurso, anunciada pela Federação Baiana das Entidades Carnavalescas, fosse mantida. Os concorrentes chegaram a ameaçar pedir o cancelamento do concurso, caso Nery participasse da eleição. "Eu estou tranquilo. No regulamento não há nenhuma regra que diga que a não participação do sorteio implique em eliminação", comentou ele, em conversa com o CORREIO.

Professor de História e Dança André Luís Almeida, o Dallas, foi eleito (Foto: Betto Jr./CORREIO)

No final das contas, Sua Majestade de 2017 acabou mesmo sendo desclassificada, e o trono foi ocupado por professor de História e Dança André Luís Almeida, o Dallas, que conseguiu 84 pontos junto à comissão julgadora, formada por personalidades dos segmentos carnavalescos, imprensa e artistas. Ele receberá um prêmio de R$ 10 mil, traslado e hospedagens no Carnaval e seguirá uma agenda de ações durante a semana da folia.

Emocionado, ele disse que era a segunda vez que concorria ao cargo mais importante da folia e que quase não sai candidato, se inscreveu mais por insistência dos amigos. "Eu não queria só a chave da cidade, eu queria a penca, para eu comandar a folia realmente. Trazendo alegria, gentileza, o Carnaval popular, do povo, não o da indústria. É vestir a roupa e sair para curtir”, disse, resumindo a sua mensagem para os súditos.

André tem 41 anos, 128 quilos e 1,83m de altura. Ele chegou a ter sua apresentação interrompida por conta de um protesto do candidato Dilsinho, quando soube que tinha sido eliminado por conta do atraso.

Dos 23 inscritos, apenas 16 acabaram comparecendo, mas, segundo a organização, dois deles acabaram eliminados pois chegaram com quase 2 horas de atraso. Além de Nery, o concorrente Dilson Chagas, o Dilsinho. O último é de Feira de Santana e já foi rei momo da micareta da cidade por cinco vezes e em uma oportunidade reinou na micareta de Alagoinhas. Ele ameaçou entrar no Ministério público nesta quinta-feira (1), caso seja eliminado no concurso.

Na contagem final do concurso, o chef de cozinha Jomar Garcia, o Jô da Bahia, ficou em segundo lugar, com 82 pontos. Ele já tinha sido rei momo no ano 2000 e queria repetir o feito. Para conquistar o público, além de muito suingue ele distribuiu acarajés antes de começar a dançar. Fechando o pódio, o candidato Renildo Barbosa, que é conselheiro tutelar, fez 64 pontos.

Realizado anualmente pela Federação Baiana das Entidades Carnavalescas com apoio de diversos patrocinadores ao longo de anos, a eleição para Rei Momo este ano não foi apoiada por nenhuma marca e por isso vai contar com apoio exclusivo da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), para sua realização.

Mais sobre a confusão

A reportagem registrou parte da discussão entre os candidatos, antes do concurso. Eles pediam a eliminação de Alan Nery. Dino Rosa, 33, um dos pré-candidatos que foi ao Ministério Público (MP-BA) pedir que o concurso fosse realizado - o que acabou surtindo efeito, após a recomendação da promotoria à federação das escolas - protestou sobre a participação do Momo. "Se Alan entrar, o concurso está cancelado", sentenciou.

A decisão pela desclassificação, no entanto, só veio após análise da comissão julgadora, que se reuniu logo após os protestos em uma sala no local.

MC Beijinho, que aparentemente foi o candidato mais "leve" - um dos pré-requisitos era ter, pelo menos, 100 kg -, se manteve alheio à confusão e disse o porquê acha que deve ser o vencedor do pleito: "Eu sou do gueto".

MC Beijinho, dono do hit Me Libera, Nega, sucesso do Carnaval passado, está no páreo (Foto: Carol Aquino/CORREIO)

Nesta quinta (1º), o cantor vai participar da Lavagem de Itapuã e informou que vai puxar um bloco na segunda-feira no Carnaval de Itapuã.