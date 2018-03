Congresso do Peru aceita renúncia de Kuczynski por 105 votos a 12

O vice-presidente Vizcarra deve assumir

O Congresso do Peru aceitou a renúncia do presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou ao cargo na última quarta-feira, enquanto sofria um processo de impeachment devido a laços com a Odebrecht. Com isso, o caminho fica livre para que o vice-presidente, Martín Vizcarra, assuma o comando do país.



Por 105 votos a favor, 12 contra e quatro abstenções, o plano do Parlamento aceita a renúncia de Kuczynski, que governou 20 meses com minoria no Congresso e forte oposição. Espera-se que Vizcarra, engenheiro civil de 55 anos, seja confirmado na presidência.



Mais cedo, o Kuczynski afirmou que poderia voltar atrás da decisão de renunciar caso o Congresso aprovasse um texto que declarava que ele era "traidor da pátria".