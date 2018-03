Conheça a modelo brasileira que é a cara de Gisele Bündchen

Paula La-Croix tem apenas 16 anos e mais de 275 mil seguidores no Instagram

Você já ouviu aquela história de que todas as pessoas têm uma cópia? A teoria ainda naõ se confirmou, porém, ao que tudo indica, a internet acabou de encontrar a xerox da modelo Gisele Bündchen. Aos 16 anos, a também modelo Paula La-Croix é assustadoramente parecida com a maior top model da história brasileira.



Paula e Gisele surpreendem pela semelhança (Foto: Reprodução/Facebook)

A carioca, que iniciou a carreira há pouco mais de dois anos, Paula tem sido chamada de "Bündchen Jr". A adolescente tem os mesmos cabelos longos ondulados, traços marcantes como as maçãs do rosto, olhos verdes e o corpo magro com curvas. “Ser comparada a Gisele é uma honra, ela é simplesmente incrível. Acho que essa comparação só gerou grandes coisas à minha vida, por causa da minha atitude em relação a isso”, disse ao site Yahoo Lifestyle.

A explosão no mundo virtual rendeu a Paula atuais 275 mil seguidores no Instagram. Confira alguns cliques: