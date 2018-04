Conheça as novas atualizações do Instagram na câmera e nos stories

Uma novidade vai permitir desfocar o fundo das fotos tiradas no app e outra permitirá sticker para marcação de outros perfis nos stories

Finalmente, uma das melhores funcionalidades da câmera dos iPhones 7 e 8 plus e X vai chegar a todos os celulares: ou melhor, quase todos, pelo menos aqueles que tiverem o Instagram.

É o “modo retrato”, que borra o fundo da imagem e deixa o rosto em destaque, e só existe na câmera traseira dos modelos mais novos do smartphone da Aplle.

Porém, com a nova atualização do Instagram, essa belezinha vai poder ser utilizada já na ferramenta Stories. Sim, você vai poder escolher um elemento da foto em destaque e borrar todo o resto. Por exemplo: dar destaque ao rosto e desfocar todo o fundo.

Mas a vantagem não para por aí: a ferramenta do "modo retrato" poderá ser utilizada tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Olha só um exemplo:

Imagem: Reprodução/Instagram

E essa não é a única atualização do aplicativo. A partir dessa nova versão, agora será possível usar o modo sticker nas menções do Stories, como já era feito com as hashtags: isso vai destacar mais o @, como na foto abaixo:

Imagem: Reprodução/Instagram

Mas, ao menos por enquanto, essas funções estão disponíveis apenas para Iphones do modelo SE para cima. E também em alguns modelos que utilizam o sistema Android.