Conheça cinco itens que valorizam apartamento

Listamos dicas importantes para você analisar em um empreendimento no momento da compra

O segredo para valorizar um imóvel pode ser mais simples do que parece. Na hora de comprar uma casa nova, investir em um empreedimento com melhor infraestrutura é certeza de uma rápida valoração. Itens como piscina, por exemplo, chegam a alavancar em até 30% o valor do imóvel. A cada vaga de estacionamento, mais 15% de acréscimo.

“Vender um apartamento sem itens de lazer é muito complicado. O comprador chega sempre me perguntando o que temos para oferecer”, revela Eric Pereira, corretor de imóveis da JVF. Isto, no entanto, não chega a ser um problema para ele. Todos os quatro empreedimentos que Eric oferta hoje aos clientes - Adorato Cabula, Vivace Cabula, Allegri Cabula e Felice Pituaçú - têm ampla área de lazer.

Dois dos três empreendimentos da JVF construídos no Cabula (Foto: Divulgação)

“Procuramos fazer com que os nossos empreendimentos sejam completos, inclusive com acessibilidade total. Hoje em dia, os clientes perguntam primeiro sobre as áreas de convivência e somente depois olham o apartamento em si. A certeza que temos é que apenas uma piscina já não resolve. Querem ter uma academia completa, um espaço para receber os amigos. Estes itens já se tornaram básicos”, justifica Juliana Oliveira, uma das sócia da JVF.

O CORREIO listou cinco importantes dicas para você analisar em um empreendimento no momento da compra. Eles são capazes de valorizar o seu imóvel antes mesmo de você entrar para morar.

1 - Localização

Compre um imóvel em um bairro que esteja em constante crescimento. Em Savador, regiões como a do Cabula oferecem fácil acesso e serviços que todo cliente procura: universidades, centro comercial e supermercados. “Se antes, a gente vendia um imóvel por R$ 3.500, o metro quadrado, agora a faixa está em R$ 5.400”, conta Eric.

2 - Garagem

A segurança se tornou prioridade para a maior parte da população. E como carro deixou de ser item de luxo para fazer parte da rotina da maior parte das famílias, ter garagem onde mora se tornou essencial. Chegar em casa e estacionar com tranquilidade não tem preço. Ou melhor, “custa em torno de R$ 25 mil, se for vaga coberta, e R$ 20 mil, se for ao ar livre”, estima o corretor de imóveis. A valorização fica entre 10% de 15% sobre o preço final do apartamento. No caso de duas vagas, o plus é ainda mais garantido.

3 – Planta

Além do número total de metros quadrados, faz muita diferença no valor do imóvel a otimização de sua área. Hoje, o que mais valoriza um apartamento é o que ele oferece de área de convivência: varanda, cozinha ampla e sala de estar confortável. Outro ponto importante para analisar é se o apartamento tem estrutura de alvenaria convencional, que possibilita a realização de pequenas modificações após o recebimento da chave. “Quando o imóvel segue as regras de acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais, pode ter uma valorização ainda melhor”, ressalta Eric.

4 – Acabamento

Pequenos detalhes podem fazer muita diferença ao longo dos anos e valorizar ainda mais seu imóvel. Uma manta de impermeabilização, por exemplo, pode evitar muita dor de cabeça com infiltrações depois de uns 10 anos morando em um apartamento recém-construído. Fachadas texturizadas ou pastilhadas são, também, ótimas opções para não ter um prédio descascando em pouco tempo. “Vale a pena observar, também, se o imóvel tem manta acústica. O revestimento é capaz de isolar até 60% o som de um apartamento para o outro. Além de garantir mais privacidade, dá um up na hora de repassar para outro morador. Quem não quer pagar um pouco a mais para não precisar escutar o salto alto da vizinha logo cedo ou uma criança correndo durante o dia?”, pondera o corredor de imóveis.

5 - Áreas de lazer

Ter um filho e não precisar sair do condomínio para levá-lo ao parque. Aproveitar um dia ensolarado para curtir uma piscina. Convidar os amigos para uma confraterzinação na área gourmet. Ir malhar sem precisar pegar o carro. Estas e tantas outras facilidades se tornaram itens básicos de exigência de um cliente no momento de comprar um novo imóvel. A grande procura, por sua vez, faz com que empreendimentos com estes itens sejam cada vez mais valorizados. Imóveis que contam com piscinas no condomínio, por exemplo, têm cerca de 30% de valorização. “Os apartamentos são cada vez menores e, por isso, o comprador valoriza cada vez mais áreas de lazer. A convivência com a família é um fator extremamente importante”, explica o corretor.

