Conheça detalhes da nova supersérie da Globo e veja vídeo do cenário

Da janela da van era possível ver o personagem principal da nova supersérie da Globo, Onde Nascem os Fortes: o sertão da Paraíba. “Olha o bode!”, apontou, encantado, um jornalista, enquanto descobria aquele cenário que já é velho conhecido de quem costuma viajar pelo interior baiano. Estrada de barro, cactos, galhos secos, cercas de arame farpado e gado no pasto. O sertão nordestino é o grande protagonista da trama que estreia dia 23, na Globo/TV Bahia, e nesta segunda-feira (16), para assinantes do Globo Play.

À medida que adentrava a estrada de barro a caminho das locações da série, que tem direção artística de José Luiz Villamarim e direção de Walter Carvalho, Isabella Teixeira e Luisa Lima, a equipe de jornalistas se desconectava do mundo digital e ficava atenta aos detalhes daquele Brasil profundo, pouco mostrado na televisão.

A visita era uma pequena amostra do que foi experimentado pelo elenco composto por nomes de peso como Alexandre Nero, Patricia Pillar, Fábio Assunção, Jesuíta Barbosa, Irandhir Santos e Alice Wegmann. Durante os cinco meses de gravação, os atores ficaram hospedados no interior paraibano para respirar aquela atmosfera sertaneja e dar vida a uma história de amor, ódio, paixões e perdões.

“A ideia de fazer uma imersão no universo que a gente quer retratar - como fizemos em O Canto da Sereia e Amores Roubados - é boa porque tira todo mundo da zona de conforto”, destaca o autor pernambucano George Moura, 54 anos, que assina o texto de Onde Nascem os Fortes com Sergio Goldenberg.

Nos 53 episódios que serão exibidos de segunda a sexta- feira, do dia 23 ao dia 14 de junho, o telespectador vai encontrar um sertão ancestral e, ao mesmo tempo, contemporâneo. Ou seja, a imagem do sertanejo matuto está longe de ser a proposta da nova supersérie que teve 60% das cenas rodadas no semiárido paraibano, além de sequências no Piauí e em Pernambuco. No lugar do estereótipo, a realidade globalizada contracena com a tradição.

Pedro (Alexandre Nero): Dono de uma fábrica de bentonita, poderoso empresário é acusado pelo sumiço de Nonato (Foto: Estevam Avellar/TV Globo) Ramiro (Fábio Assunção): Juiz da cidade Sertão, e inimigo de Pedro, oferece ajuda para encontrar o filho de Cássia (Foto: Estevam Avellar/TV Globo) Diante do cenário feito com PVC, que imita uma cerca de pau do mato, estão os autores Sergio Goldenberg, George Moura e o diretor José Luiz Villamarim. A imersão no sertão já dura cinco meses e segue depois da estreia (Foto: João Miguel Jr/TV Globo)

“A gente está tentando fazer o sertão que existe agora: o sertão de hoje é contemporâneo, é globalizado. As motos chegaram, o boné do Neymar... Só que tem a questão arcaica que também está aqui. O arcaico e o contemporâneo dão um frescor, uma cara nova”, destaca o mineiro José Luiz Villamarim, 55 anos, que também dirigiu séries como Justiça (2016), Amores Roubados (2014) e O Canto da Sereia (2013), além da novela Avenida Brasil (2012).

George Moura concorda e reforça que o objetivo era contar uma história de ficção que refletisse a realidade contemporânea. Por isso, a escolha por gravar cenas na indústria Bentonit União Nordeste, na cidade de Boa Vista, que não parou sua produção para as gravações e teve os próprios funcionários como figurantes. “Isso aqui é uma indústria de bentonita, um minério não ferroso, resultado de lavas vulcânicas. Aqui se encontram pinturas rupestres e, ao mesmo tempo, é uma empresa de potência incrível que exporta para todo o Brasil”, contrapõe George, durante visita à fábrica.

Interesses acirrados

É nesse contexto que a supersérie apresenta a história do empresário Pedro Gouveia (Alexandre Nero), dono da maior fábrica de bentonita da região e símbolo do poder econômico, já que fez fortuna com a extração de minério. Como poder atrai inveja, Pedro coleciona inimigos como o juiz Ramiro (Fábio Assunção) e o jovem Nonato (Marco Pigossi), que briga com Pedro e acaba sumindo do mapa.

“O Pedro é um homem muito poderoso economicamente e socialmente. É muito respeitado, é praticamente o dono da cidade, o prefeito que não é prefeito. Mas, por um momento, ele perde o controle desse poder e acaba fazendo uma grande burrada, brigando com esse rapaz”, comenta o ator curitibano Alexandre Nero, 48 anos.

Com o desaparecimento de Nonato, sua irmã gêmea Maria (Alice Wegmann) e sua mãe (Patricia Pillar) ficam desesperadas e mergulham em uma busca visceral por respostas. Em meio ao sofrimento e à dor, Maria se apaixona pelo jovem Hermano (Gabriel Leone) que é ninguém menos do que o filho do poderoso Pedro, o que Maria só descobre mais tarde.

Menina de Recife, que adora fazer trilha com o irmão, Maria se transforma ao longo da trama. Ao tentar descobrir o paradeiro de Nonato, a jovem se depara com a ineficácia da polícia e se vê obrigada a fazer justiça com as próprias mãos. “Ela vai fazer coisas que nunca imaginou: pega em arma, mata acidentalmente uma pessoa, fica foragida, arma um bando... Vira uma cangaceira do sertão. Ela seria uma Maria Bonita moderna. Acho que o nome não é à toa”, ri a atriz carioca Alice Wegmman, 22 anos.

Samir (Irandhir Santos): Líder da comunidade de Lajedo dos Anjos, protege o lugar da ganância de Pedro e Ramiro (Foto: Estevam Avellar/TV Globo)

Desenvolvimento

Em paralelo às rivalidades acirradas e às lutas por justiça, está a paz e a espiritualidade de Samir (Irandhir Santos), líder da comunidade de Lajedo dos Anjos que optou por uma nova vida depois de uma grande decepção do passado. Em busca de um recomeço, Samir transformou o lugar localizado sobre uma formação rochosa em um espaço sagrado. O que não imaginava é que teria de lidar com a ganância de Pedro e de Ramiro.

“O Samir representa esse nicho que recebe toda a trama de violência, ódio, ação. E como receber tudo isso? Colorindo. Para cada demanda, uma atitude, um afago, uma compreensão, um acalanto”, pontua o ator pernambucano Irandhir Santos, 39 anos,

em tom suave. Criado no sertão pernambucano, Irandhir conta que se deparou com um sertão diferente na Paraíba, “de traço forte e místico”.

Além do aspecto espiritual, o ator conta que encontrou figuras fortes em um sertão que ainda tem necessidades e está muito vinculado ao arcaico, mas que já “tem uma força e um desenvolvimento grande”. Elementos importantes de serem mostrados na televisão, defende Irandhir, já que “quebra estereótipos e mostra o sertão de hoje”.

“Isso está vinculado à política de desenvolvimento dos últimos anos: pessoas que tiveram acesso à educação, à universidade, à comunicação, sem deixar de carregar sua cultura. Esse misto – e não abandono – é o que fortalece esse lugar. Você vem para cá e encontra o avanço que o Brasil teve nos últimos dez anos. Esse é o sertão que a série quer mostrar”, finaliza.

O guia paraibano Ribamar de Farias, 34 anos, na fábrica de bentonita que serviu de cenário para as gravações de Onde Nascem os Fortes

Sertanejos que valem o filme

Em paralelo ao lançamento da supersérie Onde Nascem Os Fortes, e ao burburinho causado pelos famosos, algumas figuras se destacaram no sertão da Paraíba: o guia Ribamar de Farias, 34 anos, e a gerente de hotel Roméria Porto, 34. Os dois, que acompanharam as gravações e hospedaram toda a equipe, têm histórias dignas de filme.

Seja pela desenvoltura com que Ribamar contava sua experiência, que começou com o Auto da Compadecida, seja pela humildade com que Roméria narrava sua história de superação. “Disse a Patricia Pillar: como guia, vou me dar bem e arrumar mais histórias”, conta Ribamar, rindo.

Filho de uma família que trabalha com carvão para sustentar os filhos, o guia conta que sua vida mudou com o turismo. “Onde Nascem os Fortes representa muito a minha vida, porque era um passado muito pobre, de resistência, sabe? Até 2000, nossa vida era muito difícil aqui”, lembra.

A enfermeira e pedagoga paraibana Roméria Porto, 34 anos, gerente do Hotel Fazenda Lajedo Pai Mateus que hospedou a equipe da Globo

Nascida na zona rural, Roméria começou a trabalhar com 15 anos até virar gerente do Hotel Fazenda Pai Mateus, localizado no Cariri paraibano. Com seu jeito reservado e sorridente, contou que o pai cercava fazendas para sustentar os 12 filhos e que chegou a repetir de ano várias vezes por falta de transporte para a escola. Contou que sua cidade não tinha energia e a mãe plantava algodão para usar como pavio - já que não tinha dinheiro pra comprar. A internet? “Chegou de uns dez anos pra cá”, revela.

Hoje, formada em Pedagogia pelo Enem e enfermeira da Samu, Roméria conta que não se muda de jeito nenhum. “Sou muito feliz. O pessoal tem uma ideia que o sertanejo vive infeliz. Não é porque a gente não tem shopping e não vive na zona urbana que a gente não é feliz. Tem gente que diz: ‘eita’ que aqui é o fim do mundo! A gente diz: não, aqui é o início”, sorri.

