Conheça os estádios onde o Brasil vai jogar na 1ª fase da Copa

Seleção vai passar pelas cidades de Rostov, São Petersburgo e Moscou na fase de grupos do Mundial

A Copa do Mundo é logo ali para a Seleção Brasileira. No dia 14 de maio, Tite vai anunciar a pré-lista de convocados para o Mundial da Rússia. E uma semana depois os jogadores começam a preparação para o torneio.

O Brasil jogará em três cidades diferentes na primeira fase da competição. A estreia será em Rostov, no dia 17 de junho, contra a Suíça. No dia 22, será a vez de encarar a Costa Rica, em São Petersburgo. O último duelo na fase de grupos será dia 27, diante da Sérvia, em Moscou.

E para já começar a entrar no clima da Copa, o CORREIO apresenta os três estádios nos quais o Brasil vai desfilar o seu futebol na busca pelo hexacampeonato. Confira:

Arena Rostov

Local da estreia do Brasil, Arena Rostov foi inaugurada no último domingo, dia 15 (Foto: Vitaly Timkiv/AFP)

Localizado na cidade que leva o mesmo nome, a Arena Rostov será a casa do Brasil na estreia. O estádio começou a ser construído em 2013 e foi inaugurado no último domingo (15) com a partida entre o Rostov e o SKA Khabarovsk, pelo Campeonato Russo.

A arena tem capacidade para 45 mil pessoas e vai passar por mais dois eventos-teste da Fifa antes da Copa. Além de Brasil e Suíça, o estádio de Rostov vai receber outras três partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final. Após o torneio, a praça será utilizada pelo clube Rostov.



Zenit Arena

Alvo de denúncias de corrupção, Arena Zenit chama atenção pela modernidade (Foto: AFP)

O estádio de São Petersburgo é talvez o mais emblemático da Copa da Rússia. Palco da abertura e final da Copa das Confederações, no ano passado, o local é a casa do Zenit e demorou dez anos para ficar pronto.

Além da demora nas obras, a Arena Zenit também foi alvo de denúncias de trabalho escravo e corrupção. De acordo com os dados oficiais do governo russo, a construção custou R$ 2,3 bilhões, mas veículos de imprensa da Europa chegam a falar em R$ 4,6 bilhões.

O estádio que vai abrigar o duelo entre Brasil e Costa Rica, pela segunda rodada do grupo E, e outros seis jogos durante a Copa, chama atenção também pela modernidade.





Arena Spartak

Estádio do Spartak de Moscou, a Arena Spartak é um dos dois estádios da capital Moscou na Copa (Foto: Divulgação)

Assim como a Arena Zenit, a Arena Spartak também pertence a um clube popular na Rússia: o Spartak de Moscou. O estádio foi inaugurado em 2014, quatro anos antes da Copa, e desde então recebe as partidas do clube.

Durante a Copa das Confederações, a Arena Spartak recebeu quatro partidas, entre elas a decisão do terceiro lugar. Já na Copa do Mundo, serão cinco duelos no local, incluindo o último jogo do Brasil na fase de grupos, contra a Sérvia. Vale lembrar que, além da Arena Spartak, Moscou terá outro estádio na Copa, o Lujniki, palco da abertura e da final do Mundial.