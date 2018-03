Conheça os ganhadores dos prêmios da Liquida Salvador 2018

Campanha premiou 20 consumidores; veja se você é um deles

Bárbara Maria Pereira Machado, moradora do Imbuí, que comprou na loja Login, foi a ganhadora do principal prêmio da 20ª edição da Liquida Salvador, um Toyota Corola GLi. O sorteio aconteceu nesta sexta-feira (16), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador, realizadora da campanha, que tem a Rede Bahia como parceira.

Além do prêmio principal, também foram sorteados quatro veículos da marca Renault Kwid, cinco motocicletas zero quilômetro e dez Smart TV.

Para participar da promoção, o consumidor teve direito a um cupom para cada R$ 50 em compras feitas por qualquer meio de pagamento. Já para as compras feitas com cartões de crédito da bandeira Mastercard, as chances foram dobradas, com dois cupons para cada R$ 50 em compras. Para os pagamentos feitos com cartões Mastercard em máquinas da Rede, o consumidor recebeu o triplo de cupons para esse mesmo valor.

“Consideramos que a campanha cumpriu sua missão e foi realizada com êxito. Agradeço aos parceiros, apoiadores e aos lojistas que aderiram à liquidação. Agradeço, principalmente, à população por participar e fazer desta ação mais um êxito para o varejo e economia da cidade”, declarou o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

A 20ª edição da Liquida Salvador ocorreu entre os dias 1º e 11 deste mês em mais de 5,5 mil pontos de venda em Salvador e Região Metropolitana. A campanha também teve apoio do Sebrae, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. O patrocínio foi da Rede e Mastercard.

Confira abaixo a lista completa de ganhadores:

1º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Antonio Fernando Trindade

BAIRRO: Cabula

LOJA ONDE COMPROU: Casas Bahia

2º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Creuza Maria Câmara Santiago de Matos

BAIRRO: Cabula

LOJA ONDE COMPROU: His

3º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Amaryllis Vieira da Mota Genuíno Silva

BAIRRO: Imbuí

LOJA ONDE COMPROU: Centro de Distribuição Salvador Norte Shopping

4º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Neire Goes Ribeiro Bride

BAIRRO: Itapuã

LOJA ONDE COMPROU: Fast Shop

5º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Eduardo Nascimento Silva

BAIRRO: Liberdade

LOJA ONDE COMPROU: Casas Bahia

6º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Antônio Gomes Vieira Campello Neto

BAIRRO: Vilas do Atlântico

LOJA ONDE COMPROU: Papel & Cia

7º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Leandro de Freitas Araujo

BAIRRO: Cidade Nova

LOJA ONDE COMPROU: Guaibim

8º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Claudiomar Gomes Miranda

BAIRRO: Mussurunga II

LOJA ONDE COMPROU: Casas Bahia

9º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Tatiane da Silva e Silva

BAIRRO: Pitangueira

LOJA ONDE COMPROU: Casas Bahia

10º Prêmio: 1 TV Smart 49”

NOME: Eduardo Araujo de Carvalho

ENDEREÇO: Mussurunga I

LOJA ONDE COMPROU: Fast Shop

11º Prêmio: 1 MOTO 125 CC

NOME: Luis Carlos Santana Silva

BAIRRO: Vilas do Atlântico

LOJA ONDE COMPROU: Login

12º Prêmio: 1 MOTO 125 CC

NOME: Rosana dos Anjos Portela

BAIRRO: Vila de Abrantes

LOJA ONDE COMPROU: C&A

13º Prêmio: 1 MOTO 125 CC

NOME: Gabriela Andrade Rodrigues

BAIRRO: Brotas

LOJA ONDE COMPROU: Saik

14º Prêmio: 1 MOTO 125 CC

NOME: Elisvalda Santos de Carvalho

BAIRRO: Fazenda Grande

LOJA ONDE COMPROU: Login

15º Prêmio: 1 MOTO 125 CC

NOME: Natalia Vasconcellos da Cunha

ENDEREÇO: Jardim das Margaridas

LOJA ONDE COMPROU: Top Móveis

16º Prêmio: 1 Renault Kwid

NOME: Wilson da Silva Santos

BAIRRO: Vida Nova

LOJA ONDE COMPROU: Login I

17º Prêmio: 1 Renault Kwid

NOME: Beatriz Maria do Nascimento

BAIRRO: Boca do Rio

LOJA ONDE COMPROU: Cia do Jeans

18º Prêmio: 1 Renault Kwid

NOME: Ivanise dos Santos Lemos

BAIRRO: Fazenda Grande do Retiro

LOJA ONDE COMPROU: Casas Bahia

19º Prêmio: 1 Renault Kwid

NOME: Giovana Fraga Peixoto Barbosa

BAIRRO: Brotas

LOJA ONDE COMPROU: Óticas Carol

20º Prêmio: 1 Toyota Corolla

NOME: Barbara Maria Pereira Machado

BAIRRO: Imbuí

LOJA ONDE COMPROU: Login