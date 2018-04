Conheça os melhores serviços para armazenar arquivos na nuvem

Compare planos gratuitos e tops e vantagens e desvantagens de oito deles

Se você tem mais de 20 anos, provavelmente já guardou um documento em um disquete. Também deve ter salvo fotos e músicas em CDs e, quando precisa, revira a casa para achar um pen drive. Agora, o melhor lugar para guardar seus arquivos é o céu - ou melhor, a nuvem. Cada vez mais evoluídas, as ferramentas de armazenamento na web oferecem comodidade, segurança e várias facilidades aos usuários. O melhor é que você pode acessar seus arquivos a qualquer hora, em qualquer lugar.

Pensando nisso, o CORREIO selecionou os melhores serviços para você salvar documentos online. Também trazemos um quadro comparativo (abaixo) com planos gratuitos e tops, vantagens e desvantagens de oito deles.

Mas tudo vai depender das suas necessidades, como ressalta a consultora e especialista em tecnologia Melissa Cruz Cossetti. “Eu uso Google Drive pelo espaço que tem grátis (15GB) e por ser integrado ao Gmail. Também amo que ele separa as fotos de arquivos (o Google Fotos tem espaço ilimitado para fotos).

Apesar de ser opção gratuita com mais espaço disponível, o Google Drive não disponibiliza um aplicativo (app) para sistemas Linux. “Tem One Drive para quem usa Microsoft, que fica integrado ao Outlook e ao Windows, e o iCloud, ótima opção para quem usa Apple. Já o Dropbox tem uma opção corporativa, que é muito legal”, recomenda Melissa. Confira os serviços abaixo - basta passar para o lado.

Adrive: Disponível em diversas plataformas, pode ser acessado de um computador desktop e por dispositivos móveis (pelo app) Amazon Cloud Drive: Para computador ou celular, o app cria uma pasta na qual todo o conteúdo adicionado ou modificado é sincronizado com os servidores da Amazon. Box: Armazene, gerencie e compartilhe os seus arquivos, fotos e documentos com 10 GB de livre armazenamento. O aplicativo é uma das melhor opções para Android Dropbox: Centralize seus arquivos em um único local e sincronize com todos dispositivos. É um dos melhores para enviar arquivos grandes. Google Drive: Funciona em smartphones e computadores e tem 15 GB de armazenamento gratuito para fotos, desenhos, vídeos e mais. iCloud Drive: Armazena planilhas, PDFs, imagens e outros tipos de documentos. Pode ser usado pelo iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou computador Windows. OneDrive: Disponível para Android, iOS, Mac e Windows, o serviço permite a sincronização dos dados entre todas as plataformas que o usuário logar com uma conta Microsoft. SpiderOak One: Com criptografia poderosa, o aplicativo é um dos mais recomendados para fazer backup online de todos arquivos do computador.

Adrive: Disponível em diversas plataformas, pode ser acessado de um computador desktop e por dispositivos móveis (pelo app) Amazon Cloud Drive: Para computador ou celular, o app cria uma pasta na qual todo o conteúdo adicionado ou modificado é sincronizado com os servidores da Amazon. Box: Armazene, gerencie e compartilhe os seus arquivos, fotos e documentos com 10 GB de livre armazenamento. O aplicativo é uma das melhor opções para Android Dropbox: Centralize seus arquivos em um único local e sincronize com todos dispositivos. É um dos melhores para enviar arquivos grandes. Google Drive: Funciona em smartphones e computadores e tem 15 GB de armazenamento gratuito para fotos, desenhos, vídeos e mais. iCloud Drive: Armazena planilhas, PDFs, imagens e outros tipos de documentos. Pode ser usado pelo iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou computador Windows. OneDrive: Disponível para Android, iOS, Mac e Windows, o serviço permite a sincronização dos dados entre todas as plataformas que o usuário logar com uma conta Microsoft. SpiderOak One: Com criptografia poderosa, o aplicativo é um dos mais recomendados para fazer backup online de todos arquivos do computador.

Alguns dos serviços oferecem ainda a possibilidade de criar um novo documento e editar com outras pessoas ao mesmo tempo a partir do seu computador, smartphone ou tablet, como é o caso do Google Drive. O queridinho de estudantes e profissionais permite que usuários trabalhem com ou sem conexão com a internet e usem a ferramenta Documentos para editar arquivos do Word.

A publicitária Paula Dultra, por exemplo, usa Google Drive para guardar e compartilhar arquivos com a equipe do trabalho. Também armazena suas fotos pessoais no Google Fotos e usa o Dropbox para arquivos mais pesados que precisa compartilhar com outras pessoas. “Pago por mais espaço no Dropbox e no Google Drive, que só permite até 15 GB de arquivos grátis. Tenho um monte de e-mail antigo no Gmail que não posso apagar. Mas acho que vale super a pena”, conta.

(Foto: Reprodução)

O fotógrafo Lucas Seixas também usa o Google Drive para compartilhar arquivos com pessoas. “Uso mais quando as fotos estão prontas. O acesso é rápido e confíavel, seja pelo celular ou pelo computador”, conta. Quem também mantém arquivos no Google Drive e Dropbox é a designer Jucinara Reis. “Sempre tenho cópias de segurança e carrego pen drive comigo. A profissão não me permite confiar tudo a um único espaço”, confessa.