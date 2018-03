Conheça quatro coisas imperdíveis para se fazer em Aruba

Passeio de catamarã e jantar com os pés na areia são alguns dos destaques da Ilha Feliz

As praias são a principal razão pela qual os turistas vão a Aruba. Afinal, aquele mar azul-turquesa é, de fato, irresistível. Mas autoproclamada Ilha Feliz tem atrações que vão além de Baby Beach e Palm Beach.

Flamingo na praia? Saiba onde fica e como chegar a este paraíso

Quer passar todos os seus dias nas águas? Que tal curtir então um passeio de catamarã? E por que não reservar algumas horinhas para passear pela capital, Oranjestad? Ainda dá para ir a um cassino e testar a sorte. Por fim, você pode jantar com a vista do belo por do sol do país. Curtiu? Saiba mais sobre essas atrações.

Aventuras de catamarã

Quando em Aruba, vá rodar de barco. Lá, várias empresas têm opções de passeios para todos os gostos - rola até navio ao estilo pirata, com a Jolly Pirates! Um dos mais procurados, porém, é o oferecido pela De Palm Tours, uma das maiores companhias do país. Divertidíssimo, o Palm Pleasure's Snorkel Adventure te leva a três locais no mar do Caribe.

O passeio da De Palm Tours passa por três points de Aruba

(Foto: Reprodução/Facebook)

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza e decoração:

A primeira e mais longa parada vem direto da 2ª Guerra Mundial: o navio alemão Antilla, naufragado após a Alemanha invadir a Holanda durante o confronto (para quem não sabe, Aruba fazia parte das antigas Antilhas Neerlandesas e, até hoje, pertence ao Reino dos Países Baixos). O catamarã te deixa bem pertinho de onde hoje está a embarcação. E, com as águas cristalinas, dá para ver o que restou do Antilla, mesmo da superfície. Vários peixes ficam circulando no lugar, virando um dos melhores points de mergulho da ilha.

O tour custa 89 dólares para adultos

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

Acabando por lá, o tour passa pelo recife de Arashi e termina na área de Boca Catalina. Óculos e snorkel já estão inclusos no passeio, mas você pode levar os seus, se preferir. Durante a viagem, de aproximadamente 4h, estão garantidos também almoço e bebidas - inclusive alcoólicas, como a cerveja Balashi, fabricada no país, e o Aruba Ariba, famoso coquetel do destino.

O valor é de 89 dólares para adultos e 64 dólares para crianças de 3 a 12 anos. A saída do barco é a partir das 9h, do pier da De Palm, entre os resorts RIU e Hilton, em Palm Beach. Para alguns hoteis mais distantes, há transporte gratuito, oferecido pela própria empresa.

Jantar com os pés na areia

Imagine esse cenário: um jantar na praia, durante o pôr do sol, com os pés na areia e uma saborosíssima comida caribenha. É isso que alguns dos mais famosos restaurantes da Ilha Feliz oferecem. O The Flying Fishbone, na área de Savaneta, se orgulha de ser o primeiro a ofertar este tipo de experiência, já tendo sido eleito como o oitavo melhor restaurante de praia do mundo.

O Barefoot tem como slogan “jantar elegante de chinelos”

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

Siga o Bazar nas redes sociais e saiba das novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração e pets:

Outro lugar famoso de Aruba é o Barefoot, localizado pertinho do único aeroporto do país, Reina Beatrix. Assim como o nome diz, a equipe de lá te pede para ficar descalço, curtindo a areia. É tanto que o slogan é “jantar elegante de chinelos”.

Já na área de Eagle Beach, destaque para o Passions on the Beach. Ao contrário dos outros dois, que funcionam entre 17h e 22h, ele fica aberto também na hora do almoço, a partir das 12h. Em todos, a hora mais concorrida é ao pôr do sol, por volta de 18h30. Se preferir nesse horário, o indicado é reservar antes, nos sites de cada um.

Na sorte e no azar

Em Aruba, os cassinos não só são liberados, como também fazem parte da estrutura de quase todos os resorts. O maior é o Stellaris, do Marriott, em Palm Beach. Lá, são 26 mesas de jogos, como pôquer, blackjack e roleta, e mais de 500 máquinas caça-níqueis. Só tome cuidado para não se animar demais e acabar perdendo muito dinheiro, ok? Vá com moderação.

O Stellaris Casino é o maior da ilha, com 26 mesas de jogos

(Foto: Reprodução/Facebook)

Rodando pelas ruazinhas

Parece óbvio, mas muita gente deixa de fazer: tire algumas horinhas para rodar pela capital do país, Oranjestad. A arquitetura local é influenciada pela Holanda, mas traz um toque de cor bem caribenho. Dá vontade de tirar foto de quase todas as casinhas, acredite! Também aproveite para dar uma conferida no comércio local, com destaque nas lojas da Aruba Aloe - uma das mais antigas companhias do mundo de produtos feitos com aloe vera (ou babosa).