Conquista empata com o Boa e está fora da Copa do Brasil

Jogando em casa, o Bode não saiu do 0x0 contra a equipe mineira

Era necessário um triunfo simples, em casa, para que o Vitória da Conquista saísse com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O time do técnico Washington, no entanto, decepcionou mais uma vez e não conseguiu sair do 0x0 com o Boa Esporte, nesta terça (30), no Lomanto Júnior.

A primeira boa chance do jogo foi do Bode logo aos seis minutos. O experiente Alan Bahia conseguiu uma boa cabeçada e obrigou o goleiro Fabrício a fazer uma grande defesa. Enquanto os donos da casa tentavam ter a iniciativa da partida, o time mineiro se defendia bem e explorava os contra-ataques em velocidade. Aos 25 minutos, Rafamar chutou cruzado buscando Flávio Caça-Rato, que não alcançou a bola e desperdiçou a chance.

Em outra chance que teve, o "CR7" do sudoeste baiano conseguiu desviar cruzamento da direita, mas mandou para fora. Na volta do intervalo, o Boa Esporte foi quem teve a primeira boa oportunidade com o volante Amaral, ex-Vitória, cabeceando com perigo.

O Conquista já não conseguia incomodar como no primeiro tempo e o adversário se aproveitava dos espaços. Aos 29 minutos, Gerônimo pegou a sobra após cruzamento na área e chutou forte, por cima do gol. No finalzinho da partida, a última chance foi dos donos da casa. Aos 46 minutos, Beleu fez jogada individual e chutou tirando tinta da trave, desperdiçando aquele que seria o gol da classificação.



Agora, até o início da Série D, no segundo semestre, o Bode concentra todas as forças no Campeonato Baiano, no qual é sétimo colocado com um triunfo e duas derrotas.