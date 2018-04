Conselheiros comunitários de Salvador tomam posse

Eles foram eleitos para representar os moradores por dois anos

“Ver minha comunidade sendo bem atendida é o melhor benefício que posso ter.” Com essa frase a professora Tânia Regina Jesus, 65 anos, esperava ansiosa para ser empossada pela segunda vez conselheira comunitária da Prefeitura-Bairro Subúrbio-Ihas.

No evento, na noite de ontem, o prefeito ACM Neto reconheceu o importante papel dos conselheiros municipais, que são quem mais conhece as necessidades dos bairros de Salvador. “Eles estão servindo de advogados do povo. Eu os devoto todo o respeito e consideração. Eu jamais deixei de considerar a importância das lideranças comunitárias”, afirmou o prefeito.

Há 40 anos fazendo trabalhos comunitários, a moradora da Praia Grande representa o que a coordenadora das prefeitura-bairro, Ana Paula Matos, disse ao homenagear os representantes dos bairros: “O Conselheiro eficiente é alguém que exerce sua cidadania com muito mais força, amor que os outros”, disse ela sobre as cem pessoas que foram eleitas para serem representantes da comunidade nas dez Prefeituras-Bairro. Cada uma receberá dez conselheiros.

“Eu faço política, mas não política partidária e sim social”, disse, orgulhosa, a conselheira Cirlene Carneiro, da Prefeitura-Bairro Cidade Baixa. Eleita pela segunda vez pela comunidade da área para representar o bairro, desde que ela chegou a Salvador em 1979, não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar pela Ribeira, onde mora.

“Sempre trabalhei para o empoderamento da comunidade, é o que gosto de fazer”, disse a esteticista de 67 anos. Ela reconhece que o trabalho não é fácil, mas é muito recompensador. “A gente doa nosso tempo, não tem remuneração. E às vezes as pessoas não reconhecem. A gente está ali para o bem da comunidade, para fazer fiscalização e vai ver o que é o mais importante a ser feito no bairro”, revela Cirlene.

Os conselheiros comunitários foram eleitos para representar os moradores por dois anos. Cada unidade da Prefeitura-Bairro vai contar com dez representantes que vão sugerir obras, intervenções e ações em benefício das comunidades. Além disso, os representantes serão responsáveis por fiscalizar os serviços ofertados pelo município e por aproximar a população da gestão.

Também ontem, o prefeito ACM Neto anunciou que deve dar em breve a ordem de serviço para as obras das segundas colocadas do programa Salvador Bairro a Bairro, programa em que a comunidade vota para escolher as melhorias que gostariam de ver nos seus bairros. Segundo Ana Paula Matos, 90% das intervenções que foram escolhidas como primeiras colocadas já foram entregues. “De outubro do ano passado para cá, já entregamos cerca de 700 obras pelo programa”, disse ela.

A conselheira Tânia, 65 anos (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)