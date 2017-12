Consumidores deixam para comprar presentes de Natal na última hora

No dia 24, clientes vão aos shoppings terminar a lista de lembranças natalinas

Falta de tempo. É isso que alega grande parte dos consumidores que vão comprar o presente de Natal no dia 24 de dezembro. Não foi difícil encontrar quem desse essa desculpa para estar em um dos shoppings de Salvador. "A gente vive na correria. Sabe que a data está chegando, mas...", comenta Leana Mattei, executiva na área de responsabilidade social.

Ela chegou bem cedinho a uma livraria, para comprar o último presente da lista. "Queria encontrar um livro específico. Acho que a gente tem que sair do óbvio, não pensar nos valores materiais - como dar uma camisa apenas por ser bonita e acabar se endividando", diz. O escolhido por ela foi O Livro dos Ressignificados, de João Doederlein - ou AKAPoeta, como o autor assina.

"Queria fazer essa proposta mesmo de resignificar a data. Você pode marcar alguém de uma forma legal, sem sair gastando loucamente", diz.

O casal Evilásio Rodrigues, 44, e Alessandra Fagundes, 42, também deixou para terminar as compras no dia 24. "Até pensamos em vir um dia antes, mas imaginei que seria mais cheio. Também trabalhei, fiquei com criança doente... Só sobrou o último dia", diz a esteticista.

Por outro lado, a funcionária pública Cléo Santos, 57, escolheu de propósito a véspera do Natal para comprar os presentes. "Tinha certeza que o shopping iria estar vazio durante a manhã. Por isso vim cedinho, enquanto está todo mundo dormindo. Sempre faço isso", conta.

A servidora pública Cléo Santos, 57, escolheu a véspera do Natal para comprar os presentes de propósito (Foto: Betto Jr./CORREIO)

E ela acertou. Os shoppings estavam bem tranquilos às 9h30. Tanto que até surpreendeu os vendedores. "Imaginei que estaria mais cheio. Ano passado, o movimento começou melhor", lembra Lívia Melo, 31. A profissional, que trabalha em uma loja infantil, também reparou na mudança do estilo de compras dos consumidores. "Antes, queriam presentes mesmo. Agora, são lembrancinhas, mais baratas", diz.

A expectativa de Jeferson Morais, 26, era que o shopping se enchesse mais durante a hora do almoço. "Temos uma grande meta para esse horário. De manhã, o povo quer ir para a praia. O fluxo só aumenta no início da tarde".