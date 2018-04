Contra o Inter, tricolor terá time bem diferente do final de 2017

Apenas quatro atletas que estiveram no elenco no ano passado serão titulares na estreia da Série A

São 12 remanescentes de 2017 em um elenco que atualmente conta com 31 jogadores. Dá até para considerar que são 13, se incluirmos Marco Antônio, que terminou a temporada passada treinando entre os profissionais, mas não jogou pela Série A.

No entanto, o time que estreia na competição deste ano, domingo (15), diante do Internacional, às 16h, no Beira-Rio, terá mais “novatos” do que velhos conhecidos da torcida tricolor. Tendo como referência o time-base de 2017, Tiago será o único representante do antigo sistema defensivo, que não tem mais Jean, vendido ao São Paulo, Eduardo, que não renovou e está na Chapecoense, Lucas Fonseca, que apesar de seguir no elenco foi poupado e ficou fora da relação, além de Juninho Capixaba, negociado com o Corinthians.

Os novos companheiros de setor do capitão são o goleiro Douglas, o lateral-direito Nino Paraíba, o zagueiro Douglas Grolli e o lateral-esquerdo Léo Pelé. No meio-campo, Zé Rafael e Vinícius ganharam a companhia de Gregore, Elton e Marco Antônio. Edson, Régis e Allione, bastante utilizados no ano passado, ficam como opções no banco de reservas. Renê Júnior, titular absoluto da equipe na última temporada, agora é jogador do Corinthians.

O ataque segue comandado por Edigar Junio, que tem Júnior Brumado como suplente. O jovem centroavante entrou em duas partidas da última Série A. Dos sete jogadores que vão disputar o Brasileirão pela primeira vez com a camisa tricolor, dois também estão estreando na competição, o volante Gregore e o meia Marco Antônio.

Em relação ao time que iniciou o jogo contra o São Paulo pela última rodada da Série A do ano passado, só Tiago e Edigar Junio serão titulares contra o Inter. Edson, Régis, Allione e Brumado, que também participaram daquela partida, estarão no banco.