Contribuintes recebem auxílio para preencher Declaração do IR

Pouco mais de 7 milhões de pessoas (24,5%) já fizeram Declaração do IR

O prazo para o envi o da Declaração do Imposto de Renda se encerra em 30 de abril e, até o momento, pouco mais de 7 milhões de contribuintes enviaram a prestação de contas à Receita Federal até esta semana. Diante os 28,8 milhões de documentos previ stos, o número declarações enviadas equivale a 24,5% do total.

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas devem realizar anualmente a declaração mediante preenchimento de formulário disponível no site da Receita Federal . Diante da importância do procedimento, muitos contribuintes têm dificuldade na hora de compilar os documentos necessários e preencher a declaração. Diversas instituições de ensino prestam assessoria anualmente à população durante o período disponibilizado pela Receita federal.

Desde 2013, a Unijorge (Centro Universitário Jorge Amado) realiza gratuitamente um projeto de extensão direcionado às Pessoas Físicas que precisam de assessoria para a Declaração do Imposto de Renda por meio do Núcleo de Gestão Contábil. “O projeto é direcionado para a comunidade externa e interna. As pessoas devem comparecer à instituição nos dias de realização da ação com a documentação, doar uma lata de leite e realizar a declaração no mesmo dia”, comenta Baraúna. Realizam a assessoria os próprios alunos dos cursos de Ciências Contábeis , Administração e Direito , que participam de minicursos de capacitação acerca das alterações nos procedimentos e documentos necessários.

A assessoria é direcionada para contribuintes que atendam, entre outros critérios, ao da renda máxima de R$ 90 mil e não tenham rendimento acumulado. “As pessoas costumam deixar para fazer a declaração nas duas últimas semanas. Esta é uma das nossas maiores dificuldades. As pessoas não se antecipam à ação e, por deixarem para a última hora, às vezes temos um quantitativo interessante, mas poderíamos atender muito mais pessoas”, comenta a coordenadora.

Embora não haja um número limite, cerca de 90 pessoas foram contempladas na última edição do projeto. Quem não se encaixar nos critérios poderá ser atendido, mas aos contribuintes que precisam fazer Declaração de Espólio, ou que tenham bens de capital, Baraúna faz outra indicação. “A orientação é que eles procurem um profissional para realizar a declaração porque, caso haja a necessidade de receber um atendimento posterior, ele tem um profissional disponível”, finaliza.

O atendimento acontece na Unijorge, instituição parceira do Educa Mais Brasil , em três momentos: o primeiro, nos dias 16 e 17 de abril, 13h30 às 17h (campus Comércio); o segundo, entre 16 e 20 de abril, das 14h às 18h (campus Paralela); e o terceiro, entre 18 a 20 de abril, das 13h30 às 17h (campus Tancredo Neves).

Declaração do IR 2018

A Declaração do Imposto de Renda de 2018 tem como base o ano de 2017 e deve ser feita por pessoas que tenham rendimentos tributáveis superiores ao valor. Nos anos anteriores, havia a possibilidade de criar o rascunho da declaração pode meio de aplicativo disponibilizado no site da Receita a fim de facilitar o preenchimento.

Documentos para Imposto de Renda

É importante reunir os documentos necessários com antecedência, tais como a cópia da declaração do ano anterior, notas fiscais ou boletos pagos, recibos de serviços médicos e odontológicos. Além disso, os informes de rendimentos bancários e do empregador, esses geralmente só ficam disponíveis semanas antes do início do prazo de entrega.

Dicas para preenchimento da Declaração

- Verificar a documentação de pagamentos que são dedutíveis do Imposto de Renda;

- Verificar a documentação pessoal, como título de eleitor e CEP da residência;

- Caso o contribuinte tenha dependentes, verificar documentação comprobatória.