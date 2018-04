'Conversa com Bial' recomeça com Geovani Martins; Paulo Coelho fica para terça

Carioca de 26 anos é apontado como revelação da literatura brasileira

O Conversa Com Bial, talk show comandado por Pedro Bial na Globo, retorna nesta segunda-feira (2), após o Jornal da Globo. A primeira entrevista da temporada é com o escritor carioca Geovani Martins, apontado como uma das grandes revelações da literatura brasileira. O autor do livro de contos O Sol na Cabeça nasceu em Bangu e viveu nas favelas de Vidigal e Rocinha, no Rio de Janeiro.

Amanhã, o entrevistado é o escritor Paulo Coelho, que recebeu Bial em sua casa, na Suíça. O autor está preparando o lançamento de Hippie, baseado em acontecimentos vividos por ele próprio na década de 1970. O jornalista também esteve na Fundação que Coelho mantém com a mulher, a artista plástica Christina Oiticica. A insituição, que mantém projetos sociais voltados para a terceira idade e infância, é financiada pelos direitos autorais de livros como O Alquimista, Brida e Diário de um Mago.

Bial também já gravou entrevistas com o escritor americano Dan Brown (O Código da Vinci), o ministro Luiz Fux e o ilustrador Robert Crumb.