Convidados usam looks de Anitta no Bloco das Poderosas

A folia teve participação de Jojo Todynho, Tchakabum, Harmonia do Samba e Nego do Borel, entre outros artistas

Anitta comandou o Bloco das Poderosas, neste sábado (17), no Centro do Rio de Janeiro. Sempre com figurinos temáticos, a cantora se apresentou usando biquíni de fita isolante, em referência ao clipe do hit Vai Malandra.



Antes disso, Anitta posou com um look de diretora ao lado de seus convidados. Eles se inspiraram nos figurinos dos clipes da cantora para curtir a folia e alguns usaram o look original da artista, como o caso de Giovanna Lancellotti, Monique Alfradique e Sabrina Sato.

(Fotos: AgNews)

A folia teve participação de Jojo Todynho, Tchakabum, Harmonia do Samba e Nego do Borel, entre outros convidados.