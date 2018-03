Convites para o casamento real já estão impressos

Cerca de 600 pessoas foram convidadas para a cerimônia

Os convites para o casamento real britânico devem ser um dos itens mais cobiçados de 2018, e já foram produzidos e enviados a seus respectivos donos. O Palácio de Buckingham divulgou as imagens de como eles serão, e mais detalhes do processo.



Curiosamente, pelo fato de Harry ser do Reino Unido e Meghan Markle dos Estados Unidos, o papel usado é britânico, e a tinta, norte-americana.



Cerca de 600 pessoas foram convidadas para a cerimônia, que será realizada em 19 de maio.



Os convites foram impressos em uma máquina tradicional, fabricada na década de 1930 que é carinhosamente chamada de Maude pelos funcionários da empresa que faz os convites da família real desde 1985.