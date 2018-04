Convocação para seleção brasileira sub-20 tem jogadora do Vitória

Zagueira e volante Tainara é chamada para treinos preparatórios para a Copa do Mundo

O Vitória terá novamente uma representante na seleção brasileira feminina sub-20. A zagueira Tainara, que no clube atua como volante, está presente na lista de convocadas para a segunda etapa de treinos de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece de 5 a 24 de agosto, na França. Além dela, o técnico Doriva Bueno chamou outras 25 atletas.

A delegação se apresenta no dia 23 de abril, no Oscar In Eco Resort, em Águas de Lindoia (SP), onde permanecerá até o dia 5 de maio.

Em janeiro deste ano, Tainara conquistou o octa do Campeonato Sul-Americano com 100% de aproveitamento. A conquista veio após as brasileiras golearem o Paraguai por 8x1.

Confira a lista completa das convocadas:

Goleiras:

Nicole - Santos

Kemelli - Flamengo/Marinha

Suelane - Iranduba

Laterais:

Isabella - Ponte Preta

Monalisa - Iranduba

Thais Reis - University of North Florida (USA)

Julia - Associação Atlética Napole

Zagueiras

Ingryd - CBF

Thais Silva - Sport

Andressa - Flamengo/Marinha

Tainara - Vitória

Volantes:

Karla - Santos

Ju Passari - Ferroviária

Luana - Ferroviária

Angelina - Santos

Ana Vitória - Corinthians

Meias:

Victória - Minas Brasília

Juliana Oliveira - Associação Atlética Napole

Katrine - Audax

Micaelly - Sport

Ariadina - Sport



Atacantes:

Nycole - Sport

Kerolin - Ponte Preta

Valéria - Tiradentes

Brenda - Iranduba

Mylena - Internacional